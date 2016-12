Uwaga na fajerwerki

Wojewoda apeluje o ostrożne posługiwanie się fajerwerkami. Straż miejska kontroluje sprzedawców i radzi, na co zwracać uwagę przy zakupie.

Fajerwerki, petardy, sztuczne ognie – mogą być źródłem zabawy, ale też niebezpiecznym narzędziem. Strażnicy miejscy kontrolują punkty sprzedaży materiałów pirotechnicznych, sprawdzają czy oferowane produkty mają odpowiednie atesty oraz świadectwa dopuszczające je do sprzedaży. Czy mają dołączoną instrukcję obsługi w języku polskim i czy nie mają wad mechanicznych – nie są uszkodzone, naruszone itp. Strażnicy przypominają również sprzedawcom o bezwzględnym zakazie sprzedaży takich wyrobów osobom do lat 18.

- Nie wszyscy są świadomi, że sprzedaż materiałów pirotechnicznych osobom, które nie ukończyły 18. roku życia jest przestępstwem. Pamiętajmy, że taka sprzedaż jest zakazana. Użycie materiałów pirotechnicznych powinno odbywać się wyłącznie pod ścisłym nadzorem osoby dorosłej, która ponosi za to odpowiedzialność. Jeśli jesteśmy świadkami takiego zakupu przez osobę nieletnią – reagujmy i zgłaszajmy takie przypadki. Pozwoli to uniknąć bardzo przykrych konsekwencji związanych z nieodpowiedzialnym użyciem fajerwerków – apeluje naczelnik V Oddziału Terenowego Romuald Modzelewski.

Pamiętajmy o kilku podstawowych zadach, które pomogą nam zadbać o własne bezpieczeństwo, a tym samym o dobrą i spokojną zabawę. Fajerwerki kupujmy tylko w sprawdzonych punktach. Opakowania nie mogą być uszkodzone, zgniecione czy naruszone. - Zakupione materiały pirotechniczne muszą być przechowywane w suchych miejscach, z dala od źródeł ciepła. Przed odpaleniem fajerwerków dokładnie przeczytajmy instrukcję – musi być ona w języku polskim. Odpalanie fajerwerków musi odbywać się wyłącznie na dworze – nigdy w domu, na balkonie, w pobliżu skupisk ludzi. Zadbajmy o to, by materiały pirotechniczne nie były odpalane przez osoby nietrzeźwe. Nigdy nie podchodźmy do materiałów, które nie wybuchły.

Zwyczajowo dopuszcza się odpalanie materiałów pirotechnicznych tylko 31 grudnia oraz 1 stycznia. Użycie ich poza tymi dniami może skutkować nałożeniem mandatu w wysokości nawet do 500 złotych (art. 51 Kodeksu Wykroczeń).

W ubiegłym roku w okresie świątecznym, w związku z nieodpowiedzialnym odpalaniem petard i fajerwerków, do straży miejskiej wpłynęło blisko 80 zgłoszeń.

Zdzisław Sipiera wojewoda Mazowiecki radzi : Należy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa, dotyczących używania materiałów pirotechnicznych: Nie wolno odpalać fajerwerków w miejscach publicznych oraz innych, w których ich użycie może być niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi. Niezachowanie tych środków ostrożności i stworzenie zagrożenia dla innych jest wykroczeniem zagrożonym: aresztem, ograniczeniem wolności albo grzywną. Nie można używać materiałów pirotechnicznych w pomieszczeniach zamkniętych, na tarasach i balkonach, a także odpalać ich z okien budynków. Przed odpaleniem należy zapoznać się z instrukcją obsługi – producent ma obowiązek umieścić ją na opakowaniu, koniecznie w języku polskim. Nie należy używać materiałów pirotechnicznych po spożyciu alkoholu i innych substancji odurzających. Fajerwerków oraz petard nie można odpalać z dłoni.

