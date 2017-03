Na przejściach będzie bezpieczniej

Zmieni się kilkaset przejść dla pieszych. Będzie dodatkowe oświetlenie, aktywne przejścia sygnalizujące osobę na pasach, azyle i zmiany w organizacji ruchu.

autor: Adam Burakowski źródło: Fotorzepa Tramwaj na Bemowie +zobacz więcej

Na warszawskich ulicach działania zwiększające bezpieczeństwo pieszych prowadzi Zarząd Dróg Miejskich. Ten rok ma być przełomowy. ZDM zaplanował kilkaset modernizacji poprawiających bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych za kilka milionów złotych.

- Naszym absolutnym priorytetem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności poprawa bezpieczeństwa pieszych – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Warszawy. – Dążymy do tego, aby ofiar śmiertelnych w wypadkach z udziałem pieszych było jak najmniej.

Wykonany w 2016 roku kompleksowy audyt objął 930 przejść bez sygnalizacji świetlnej w trzech dzielnicach: Śródmieściu, Ochocie i Pradze-Południe. Audytorzy kontrolowali szereg czynników mających wpływ na bezpieczeństwo pieszych, m.in. skuteczność oświetlenia przejść i obowiązującą tam organizację ruchu. W najbliższych miesiącach kompleksowy audyt bezpieczeństwa obejmie kolejne dzielnice: Targówek, Mokotów, Ursynów i Bielany. To w sumie 1069 przejść dla pieszych. Obecnie trwa procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy prac – oferenci mogą się zgłaszać do 15 marca.

Audyt potrwa do połowy grudnia (Targówek – do 12 czerwca, Mokotów – do 14 sierpnia, Ursynów – do 12 października, Bielany – do 14 grudnia). ZDM chce w ten sposób przebadać przejścia dla pieszych we wszystkich dzielnicach. Na bazie rekomendacji z audytu sukcesywnie wprowadzane są zmiany w terenie: doświetlanie przejść, poprawa widoczności, budowa progów zwalniających, azyli i sygnalizacji świetlnych.

Ważnym elementem poprawiającym bezpieczeństwo pieszych jest odpowiednie oświetlenie przejścia dla pieszych. W zeszłym roku ZDM doświetlił blisko 80 przejść, w tym roku planuje doświetlenie ok. 300. Ogłoszony został przetarg (składanie ofert do 21 marca) na wymianę słupów oświetleniowych na nowe, z oprawami o jasnym świetle LED przy 250 przejściach. W ten sposób szybko, bez konieczności dużej przebudowy, poprawiona zostanie widoczność na samym przejściu i w jego sąsiedztwie.

Takie lampy zamontowane zostaną w 16 dzielnicach, m.in. na Białołęce (np. na Marywilskiej, Płochocińskiej), Bielanach (np. na J. Kasprowicza, W. Perzyńskiego), Mokotowie (np. na I. Krasickiego, Śródziemnomorskiej, Kazimierzowskiej), Ochocie (np. na ul. Białobrzeskiej, Szczęśliwickiej), Pradze-Południe (np. na J. Chłopickiego, Łukowskiej, Międzynarodowej), Pradze-Północ (np. na Szwedzkiej), w Wawrze (np. na Patriotów, w al. Dzieci Polskich), we Włochach (np. na 1 Sierpnia, Bolesława Chrobrego), na Woli (np. na Płockiej, Jana Olbrachta).

Nowe lampy mają zaświecić się do końca października. W kilkudziesięciu innych miejscach ZDM ustawi zupełnie nowe latarnie doświetlające przejście. Te prace zostaną wykonane do końca lipca.

Kolejnym elementem będą tzw. aktywne przejścia. Ostrzegają one kierowców o zbliżaniu się pieszego do pasów. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu specjalnego systemu wykrywania złożonego z kilku, zsynchronizowanych ze sobą elementów – czujników ruchu, punktowych elementów odblaskowych, biało-czerwonych pasów, znaków drogowych D-6 z lampami LED i nawierzchni antypoślizgowej. System ten sprawia, że elementy bezpiecznego przejścia (aktywne punktowe elementy odblaskowe i lampy ostrzegawcze LED) aktywują się tylko w momencie, gdy na przejściu „coś się dzieje", a więc gdy zbliża się do niego pieszy. To znak dla kierowcy, który w tym momencie powinien zdjąć nogę z gazu.

Pierwsze takie przejście zamontowano w ubiegłym roku na ul. L. Kondratowicza przy Parku Bródnowskim. Teraz ZDM wytypował 17 kolejnych przejść, w których w pierwszej kolejności przeprowadzi takie prace.

Aktywne przejścia powstaną w następujących miejscach: Grzybowska przed Ciepłą, Modlińska – Drogowa, ks. J. Popiełuszki – P. Gojawiczyńskiej, Z. Krasińskiego – S. Czarnieckiego, A. Mickiewicza – L. Mierosławskiego, Powstańców Śląskich – Pirenejska, Wybrzeże Helskie – most Śląsko-Dąbrowski, Grochowska – Mińska, J. Waszyngtona – Niekłańska, J. Waszyngtona – Modrzewiowa, Marszałkowska – Senatorska, L. Kruczkowskiego – 3 Maja (strona północna i południowa), Ludna – Okrąg, Al. Jerozolimskie – Spiska, al. Niepodległości – T. Lenartowicza i al. KEN – P. Telekiego. Wszystkie prace powinny zakończyć się do połowy października.

Jednym ze sposobów poprawy bezpieczeństwa jest uspokojenie ruchu poprzez zmiany w organizacji ruchu. W najbliższym czasie takie prace zostaną przeprowadzone na kilku ulicach. Na ul. Śródziemnomorskiej (skrzyżowania z Macedońską, Nicejską, Korsykańską, Barcelońską) pojawią się wyniesione przejścia. Na ul. Szwedzkiej (skrzyżowania z Kowieńską, Strzelecką i Bródnowską) powstaną azyle wraz z korektą krawężników; na ul. Z. Krasińskiego (skrzyżowanie z ul. Sady Żoliborskie) zwężona zostanie jezdnia przed przejściem dla pieszych; na ul. Międzynarodowej (skrzyżowanie z Brazylijską) powstanie rondo z przejezdną wyspą i azyle dla pieszych, uporządkowane zostanie parkowanie w rejonie skrzyżowania. Azyle pojawią się na ul. Zamienieckiej i Dąbrowszczaków, a progi zwalniające na ul. Półksiężyca (skrzyżowanie z ul. Wyczółki).

Z kolei zupełnie nowe przejścia z azylami zostaną wybudowane na ul. św. Bonifacego.

zyciewarszawy.pl