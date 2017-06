Jak nie dać się zabić

Ratusz przygotował spot promujący właściwe zachowania w trakcie ataku terrorystycznego.

W zeszłym roku na ulotkach rozwieszanych w miejskiej komunikacji w formie komiksu przedstawiono mieszkańcom sposoby, jak uratować życie w przypadku wybuchu ładunku („Uciekaj"), strzelaniny („Ukryj się"), wzięcia zakładników („Nie stawiaj oporu") oraz postępowania w chwili znalezienia podejrzanego ładunku („Nie dotykaj").

- Warszawa jest bezpiecznym miastem, ale przecież jeździmy po świecie, warto więc dowiedzieć się wcześniej jak uniknąć zagrożenia, tym bardziej, że ataki terrorystyczne są różne – podkreśliła Ewa Gawor, dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

- Dlatego wyprodukowaliśmy 3-minutowy film, aby oswoić mieszkańców z problemem i skłonić ich do pogłębienia wiedzy na ten temat – dodała E.Gawor.

Spot o wtargnięciu terrorysty-zabójcy udostępniony jest w mediach społecznościowych, m.in. na FB Warszawy. Spot „Uciekaj - Chowaj się – Walcz" ma walory edukacyjne, pokazuje praktyczne i racjonalne zachowania zakładników w sytuacji zagrożenia życia przez uzbrojonego napastnika.

- Taktyka aktywnej obrony, czyli to hasło „walcz", sprawdziło się w rzeczywistych sytuacjach, jak choćby ostatnio, podczas napadu nożowników w Londynie – powiedział Grzegorz Cieślak z Collegium Civites - Każda sytuacja jest inna i dlatego trzeba mieć wiedzę, bowiem inaczej zachowujemy się podczas wzięcia zakładników, inaczej podczas napadu na bank – który nie jest aktem terroru, a inaczej w momencie zagrożenia przez uzbrojonego napastnika.

- Im poważniej potraktujemy to potencjalne zagrożenie, im więcej będziemy o nim wiedzieli, tym skuteczniej i w porę zdołamy zadbać o bezpieczeństwo własne czy naszych bliskich – mówi Ewa Gawor, dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

- Jak pokazują ostatnie wydarzenia na świecie, tragedią może być nie sam atak terrorystyczny, ale wybuch paniki, a panice najlepiej przeciwdziała trening i ćwiczenia, czyli przygotowanie się zawczasu na zagrożenie. – dodała E. Gawor.

Warszawski spot powstał na bazie filmu edukacyjnego przygotowanego przez m.st. Warszawę we współpracy z Komendą Stołeczną Policji. Film z cyklu „Nie warto ryzykować!" – „Wtargniecie napastnika do szkoły" od dwóch lat jest podstawą do prowadzenia lekcji wychowawczych w stołecznych placówkach edukacyjnych.

Tematyka spotu i filmu związana jest ze zjawiskiem nazywanym przez służby policyjne „aktywnym zabójcą" lub „aktywnym strzelcem". Jest to osoba, której celem jest zabicie w danym miejscu, jak największej liczby ludzi, bez względu na wiek, płeć, przekonania, wiarę. Sprawca nie formułuje żądań, działa krótko i skutecznie.

- Ważne jest, aby pamiętać, że trzy etapy pokazane w spocie nie zawsze powinny być wykonywane kolejno. Jeśli możesz uciec, uciekaj. Jeśli nie możesz, spróbuj się ukryć. Jeżeli pojawi się ponowna możliwość ucieczki – wykorzystaj ją. A jeśli nie możesz uciec, ani się ukryć, jedyną i ostateczną rzeczą, którą należy zrobić, mając bezpośrednio do czynienia z napastnikiem to walcz - opisują eksperci.

