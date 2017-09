Strażnicy nauczą walczyć

Straż Miejska organizuje kurs samoobrony dla kobiet.

Zajęcia zorganizowane zostaną dla pań. Zapisy ruszają w czwartek. Liczy się kolejność zgłoszeń. Można dzwonić w godz. 8.00-14.00 na numer telefonu: 22 855 33 13.

Zajęcia będą prowadzone w 6 grupach. Spotkania będą odbywać się w poniedziałki (o 19.00), wtorki (o 19.00), środy (o 19.00), czwartki (o 19.00) oraz soboty (o 10.00 oraz 12.00) przy ul. Sołtyka 8/10. Rozpoczną się w dniach 2, 3, 4, 5 oraz 7 października.

Kurs samoobrony łączy umiejętności praktyczne z wiedzą teoretyczną, jest uzupełniany elementami wiktymologii i wzbogacony praktycznymi zajęciami z udzielania pierwszej pomocy. Podczas zajęć panie dowiedzą się, jak prawidłowo reagować i czego unikać w przypadku zagrożenia, przećwiczą chwyty zapożyczone z różnych sztuk walki. Udział w zajęciach to także szansa na przełamanie słabości i poprawa kondycji fizycznej.

- W trakcie zajęć zawsze tłumaczymy paniom, że dużo ważniejsza jest umiejętność unikania bezpośredniej konfrontacji z potencjalnym napastnikiem niż stosowanie wyuczonych podczas zajęć chwytów, nawet tych opanowanych do perfekcji. Robimy to z prostego powodu: nigdy nie wiemy, z kim mamy do czynienia, ani jakimi narzędziami dysponuje napastnik. Z pozoru niepozorny agresor, z którym wchodzimy w konfrontację, może posiadać przy sobie np. nóż czy inne niebezpieczne elementy – opowiada st. insp. Tadeusz Birke z Referatu Szkoleń Straży Miejskiej m. st. Warszawy, instruktor taktyki i techniki podejmowania interwencji z kilkunastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń dla kobiet.

Straż Miejska w stolicy przeszkoliła już ok. 4000 pań.

zw.com.pl