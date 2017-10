Straż miejska łowi kandydatów

Ruszył nabór do warszawskiej Straży Miejskiej. Co może zaoferować ta formacja?

Straż Miejska m.st. Warszawy prowadzi nabór na stanowisko aplikanta. Główne zadania takiej osoby to ochrona porządku publicznego, w tym m.in. działania patrolowo-interwencyjne, podejmowanie czynności w przypadku naruszeń przepisów prawa, ochrona mienia oraz życia i zdrowia mieszkańców, zabezpieczanie zgromadzeń i imprez publicznych.

Aplikantem straży miejskiej może zostać osoba, która spełnia następujące wymagania formalne: obywatelstwo polskie, wykształcenie co najmniej średnie, sprawność fizyczna i psychiczna predysponująca do pracy w służbach. Kandydat musi mieć ukończone 21 lat, nienaganną opinię, nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, musi mieć również uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Dodatkowo mile widziane będą m.in.: wykształcenie wyższe (na kierunku administracja, bezpieczeństwo publiczne, ochrona środowiska), a także doświadczenie w pracy na stanowisku związanym ze stosowaniem przepisów prawa, doświadczenie w pracy w firmach lub instytucjach zajmujących się utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego, posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, znajomość języków obcych, wiedza o działalności straży miejskiej i znajomość topografii Warszawy.

Co oferuje SM? Zapewnia: zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, wynagrodzenie zasadnicze 2555 zł brutto (na początek), po pierwszym roku zatrudnienia – możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony i awansu na stanowisko młodszego strażnika z wynagrodzeniem zasadniczym 2870 zł brutto, premię motywacyjną po 3 miesiącach zatrudnienia oraz zdanym egzaminie – co najmniej 300 zł brutto (i więcej w dalszym okresie pracy), dodatek stażowy, trzynastą pensję, możliwość dofinansowania nauki na studiach, świadczenia socjalne, opiekę medyczną, ubezpieczenie grupowe.

Więcej informacji o naborze na stanowisko aplikanta: www.strazmiejska.bip.um.warszawa.pl (zakładka Rekrutacja) lub pod numerami telefonów: 22 598 60 11 i 22 598 68 56.

