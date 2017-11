Infolinia bezpieczeństwa

Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115 działa już 4 lata. Od tego czasu mieszkańcy kontaktowali się z nim 1,3 mln razy.

Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 odebrało 780 000 próśb o informację, co stanowi 60 proc. wszystkich zgłoszeń. Mieszkańcy niezmiennie pytają o komunikację miejską – aktualne rozkłady jazdy, trasy dojazdu oraz o zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Duża część pytań dotyczy także miejsca i sposobu załatwiania spraw urzędowych oraz odbioru odpadów.

Czasami jednak zdarzają się nietypowe pytania np. o aktualną godzinę lub numer do zegarynki. Natomiast najwięcej, bo 30 proc. zgłoszeń interwencyjnych, związana jest z szeroko rozumianymi problemami drogowymi. Źle zaparkowane pojazdy to absolutny lider statystyk.

Najbardziej aktywny mieszkaniec stolicy zgłosił przez aplikację mobilną aż 1606 takich zdarzeń. Pozostałe zgłoszenia to zniszczona nawierzchnia dróg czy popsute oświetlenie. To sprawy, które codziennie przekazywane są do realizacji do służb miejskich.

Od początku działania przyszło 139 499 takich zgłoszeń. Mieszkańcy zwracają też często uwagę na sprawy związane z utrzymaniem czystości w mieście, takie jak: nielegalne wysypiska, zniszczenie koszy na śmieci. To 91 694 zgłoszeń, co stanowi 20 proc. wszystkich zgłoszeń interwencyjnych. Najwięcej zgłoszeń interwencyjnych wpływa z dużych dzielnic: Mokotowa, Śródmieścia i Pragi Południe. Zgłoszenia różnią się nieznacznie w zależności od charakteru dzielnicy. W dzielnicach o zabudowie jednorodzinnej pojawia się więcej zgłoszeń dotyczących zieleni i zwierząt, a w tych mocno zurbanizowanych dominują sprawy związane z infrastrukturą i zakłócaniem porządku publicznego.

Wzrasta liczba wolnych wniosków. Pomysłów na zmiany w mieście, którymi powinien zająć się samorząd miasta. Rośnie także popularność aplikacji Warszawa 19115 .Aktualnie pobrana została przez niemal 40 tys. użytkowników.

Urodziny Warszawa 19115 zbiegły się z uruchomieniem nowej odsłony portalu, z nową grafiką i ulepszoną wyszukiwarką, dzięki której mieszkańcy będą mogli szybciej dotrzeć do interesujących ich informacji. W listopadzie rusza także kampania informacyjna Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115, tym razem pod hasłem: Mówisz! Masz!

Jak wskazują wypracowane wspólnie z mieszkańcami cele strategii Warszawa 2030 warszawiacy są jednocześnie twórcami i użytkownikami miasta, a ich aktywność wpływa na jego stan obecny i przyszłość. Głównym celem kampanii jest zachęcenie do aktywności i komunikowania się z urzędem poprzez dostępne 24/7 kanały kontaktu, we wszystkich sprawach wymagających zmiany w mieście.

W październiku redakcja branżowego niemieckiego czasopisma CRN przyznała nagrodę Cyfrowej Transformacji za projekt Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115. Szczególnie interesujące dla jury okazały się różnorodne kanały komunikacji, jakie zostały udostępnione mieszkańcom stolicy Polski. Wymagało to integracji licznych rozwiązań i bezpośrednio przełożyło się na wysoką złożoność projektu.

