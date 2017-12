Uwaga na fajerwerki

Straż Miejska kontroluje i ostrzega przed używaniem materiałów pirotechnicznych.

źródło: Materiały Organizatora Pokaz fajerwerków +zobacz więcej

Muszą być atestowane, pochodzić z legalnego źródła, mieć załączoną instrukcję w języku polskim, a ich opakowania nie mogą być uszkodzone. Strażnicy miejscy rozpoczęli już kontrole stoisk handlowych z materiałami pirotechnicznymi.

Funkcjonariusze sprawdzają również, czy osoby prowadzące sprzedaż mają zgodę od zarządcy na zajęcie terenu i przypominają im o konsekwencjach sprzedaży fajerwerków osobom nieletnim. Mundurowi weryfikują, czy wyroby mają odpowiednie atesty, dołączoną instrukcję obsługi w języku polskim, a opakowania nie mają wad mechanicznych – nie są uszkodzone, naruszone itp.

- Warszawiacy chcą kupować bezpieczne, sprawdzone i legalne produkty, a nasze kontrole mają im to zapewnić – mówi Marcin Pawlak, zastępca naczelnika V Oddziału Terenowego, i przypomina, że jeśli ktoś jest świadkiem zakupu fajerwerków przez osobę nieletnią, to powinien jak najszybciej zgłosić to odpowiednim służbom. Pozwoli to uniknąć przykrych konsekwencji związanych z nieodpowiedzialnym użyciem fajerwerków. Ponadto należy pamiętać, że sprzedaż materiałów pirotechnicznych osobom poniżej 18. roku życia jest przestępstwem.

Straż miejska przypomina podstawowe zasady, które pomogą nam zadbać o własne bezpieczeństwo. Fajerwerki należy kupować tylko w sprawdzonych punktach. Ich opakowania nie mogą być uszkodzone, zgniecione czy naruszone. Zakupione materiały pirotechniczne muszą być przechowywane w suchych miejscach, z dala od źródeł ciepła. Przed odpaleniem fajerwerków należy dokładnie zapoznać się z instrukcją – musi być ona w języku polskim. Odpalanie fajerwerków dozwolone jest wyłącznie na dworze – nigdy w domu, na balkonie, w pobliżu skupisk ludzi. Zadbajmy o to, by materiały pirotechniczne nie były odpalane przez osoby nietrzeźwe. Nigdy nie podchodźmy do materiałów, które nie wybuchły. Nie wolno ingerować w konstrukcję wyrobu, np. rozbierać go lub łączyć kilku wyrobów pirotechnicznych.

Zwyczajowo dopuszcza się odpalanie materiałów pirotechnicznych tylko 31 grudnia oraz 1 stycznia. Użycie ich poza tymi dniami może skutkować nałożeniem mandatu w wysokości nawet do 500 złotych.

zw.com.pl