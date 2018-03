POK w urzędzie wojwewódzkim

W Punkcie Obsługi Klienta zlokalizowanym od strony alei Solidarności klienci urzędu mogą załatwić sprawy w jednym miejscu.

POK jest zlokalizowany na parterze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy wejściu F, od al. Solidarności. Obsługa interesantów odbywa się za pomocą systemu kolejkowego. Duże wyświetlacze ułatwiają identyfikację właściwego pomieszczenia, w celu załatwienia wybranej sprawy.

W POK znajduje się kancelaria urzędu – do składania dokumentów (biuro podawcze, rejestracja korespondencji). Dodatkowy punkt informacyjny jest miejscem, gdzie pracownik urzędu odpowiada za telefoniczny kontakt z dzwoniącymi interesantami, a także umożliwia umówienie spotkania z pracownikiem merytorycznym MUW. Duży nacisk położono na sprawne udzielanie informacji – poprzez punkt informacyjny i obsługiwane infolinie.

W biurze podawczym można potwierdzić Profil Zaufany, który służy on m.in. do podpisywania Jednolitego Pliku Kontrolnego i samodzielnego korzystania z wielu usług e-administracji. Interesanci chcący zapłacić za opłaty administracyjne w MUW w formie gotówkowej, jak i kartą płatniczą przy użyciu terminala do płacenia lub telefonem komórkowym, mają te formy płatności do dyspozycji.

MUW udostępnia także miejsca z przeznaczeniem dla małych dzieci i ich opiekunów, gdzie możliwe jest swobodne przewijanie, czy karmienie oraz salę zabaw, w której dostępne są m.in. zabawki. Cała przestrzeń w POK-u jest zorganizowana tak, aby każde pomieszczenie obsługowe było w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnością.

Inwestycja była realizowana w drugiej połowie 2017 r., a jej koszt wyniósł prawie 2 mln zł.

zw.com.pl