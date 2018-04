Urzędnicy z Białołęki testują

7 maja urząd na Białołęce rusza z pilotażowym projektem nowych godzin otwarcia urzędu: poniedziałki i czwartki do 19.

Białołęka, jako jedyna warszawska dzielnica uruchamia pilotażowy projekt wydłużenia godzin pracy urzędu. Od 7 maja do 30 czerwca w każdy poniedziałek i czwartek (z wyjątkiem 31 maja – Boże Ciało) urzędnicy czekają na mieszkańców w godzinach od 8 do 19. W te dwa dni urząd będzie czynny aż 11 godzin.

Praca w pozostałe dni pozostaje bez zmian, czyli: 8 – 16. W poniedziałki i czwartki do godz. 19 będzie można załatwić wszystkie sprawy, które standardowo obsługuje Wydział Obsługi Mieszkańców (WOM).

Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich (DBAiSO) będzie przyjmowała wnioski w zakresie: rejestracji pojazdów, praw jazdy oraz meldunków i dowodów osobistych. Wyjątkiem będą sprawy z zakresu działalności gospodarczej - te bez zmian będą przyjmowane w urzędzie przy ul. Marywilskiej 44 w poniedziałki do godz. 18, od wtorku do piątku do godz. 16.

Jeśli pilotażowy projekt się sprawdzi i popołudniowy czas na załatwianie spraw w urzędzie będzie się cieszył zainteresowaniem mieszkańców – najprawdopodobniej nowe godziny otwarcia po wakacjach zostaną wprowadzone na stałe we wszystkich warszawskich dzielnicach.

zw.com.pl