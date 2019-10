Miasto zawiezie na wybory

Warszawa zapewnia wyborcom z niepełnosprawnością ruchową oraz osobom starszym bezpłatny transport do lokalu wyborczego.

Wybory do Sejmu i do Senatu RP odbędą się w niedzielę, 13 października br. Głosować będzie można od godz. 7.00 do 21.00.

Miasto Warszawa podczas wyborów zapewni osobom z niepełnosprawnością ruchową bezpłatny transport w systemie „od drzwi do drzwi", czyli od drzwi mieszkania, do lokalu wyborczego i z powrotem. Osoba z niepełnosprawnością ma prawo podróżować z osobą towarzyszącą, przewóz osoby towarzyszącej realizowany jest bez dodatkowych opłat. Zamówienia przyjmowane są do 12 października do godz. 15.00 pod numerami telefonu 22 298-59-00 i 720-915-300.

Istnieje również możliwość złożenia zamówienia na transport specjalistyczny w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości na adres bus@specjaltrans.pl również w terminie do 12 października.

Wyborcy, którzy ze względu na stan zdrowia mają problemy z poruszaniem się - a nie wymagają specjalistycznego transportu - np. osoby starsze, mogą w dniu wyborów (13 października) zgłaszać się do Straży Miejskiej m.st. Warszawy w sprawie transportu do punktów wyborczych.

W dniu wyborów zgłoszenia będą przyjmowane pod specjalnie uruchomionym nr tel. 22 598 69 29 w godzinach 7.00 – 19.00. Czas dowozu będzie uzależniony od liczby osób oczekujących. Do dyspozycji osób starszych będą wyznaczone patrole straży miejskiej.

Ważne terminy: do 8 października – w urzędzie gminy lub dzielnicy na terenie, w której mieszkańcy chcą głosować – można złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców (tylko na te wybory), to ważne dla osób, które podczas wyborów będą w podróży lub nie mają stałego meldunku; do 11 października osoby, które nie zdążą dopisać się do spisu lub wybierają się np. w podróż zagraniczną i nie są pewni gdzie będą znajdować się w dniu głosowania, mogą pobrać z urzędu dzielnicy lub urzędu gminy, na terenie, której mieszkają zaświadczenie o prawie do głosowania, z zaświadczeniem można głosować w dowolnej komisji wyborczej w kraju lub za granicą.

W tygodniu poprzedzającym wybory – od poniedziałku do środy, 7-9 października – w godz. 8.00-18.00 pracownicy urzędów pomogą dokonać formalności w sprawie wyborów parlamentarnych.

Na stronie rezerwacje.um.warszawa.pl mieszkańcy mają możliwość umówienia się z wyprzedzeniem na wizytę w urzędzie. Na platformie można również sprawdzić aktualną kolejkę do poszczególnych stanowisk.

