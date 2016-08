Reduta poczeka na ochronę

Minister Kultury uchylił wpis "Reduty Ordona" do rejestru zabytków.

"Taka praktyka podyktowana jest troską o zabytek i ma wzmocnić ochronę konserwatorską. Jedynie prawidłowy wpis do rejestru zabytków stanowi faktyczną i rzeczywistą ochronę" - tłumaczą urzędnicy ministerstwa w komunikacie umieszczonym na stronie internetowej ministerstwa.

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków 16 listopada 2015 r. wpisał do rejestru zabytków „Dzieło Fortyfikacyjne nr 54 (Reduta) – pozostałość po umocnieniach obronnych Warszawy, Miejsce Walk Stoczonych 6 września 1831 roku w czasie Powstania Listopadowego (29 listopada 1830 – październik 1831)".

Decyzja ta została zaskarżona do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez strony postępowania - w sumie 8 podmiotów. Po rozpatrzeniu odwołań minister uchylił w całości decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i przekazał mu sprawę do ponownego rozpatrzenia.

"Powodem takiej decyzji były błędy popełnione przez poprzedniego MWKZ, które mogłyby spowodować brak skutecznej ochrony konserwatorskiej w przyszłości. Decyzja w sprawie wpisania zabytku do rejestru musi precyzyjnie określać przedmiot ochrony konserwatorskiej i jego wartości zabytkowe. Nie może pozostawiać pola do interpretacji oraz do podważenia np. w postępowaniach sądowo-administracyjnych. Jest to szczególnie istotne w sytuacji dużej presji deweloperskiej. Zdaniem ministra, miejsce Reduty Ordona powinien chronić prawidłowy i skuteczny, a nie nominalny wpis do rejestru zabytków" - tłumaczy resort kultury.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zobowiązał Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do ustalenia stanu faktycznego, precyzyjnego określenia przedmiotu ochrony, wykazania jego wartości zabytkowej oraz uwzględnienia wszystkich podmiotów mających status stron postępowania.

Postępowanie w sprawie wpisania do rejestru zabytków prowadzi Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Barbara Jezierska.

Przypomnimy. Reduta Ordona znajduje się na Ochocie, w sąsiedztwie Ronda Zesłańców Syberyjskich. Blisko 1/3 powierzchni szańca usytuowana jest obecnie w pasie Alej Jerozolimskich, zaś przeciwległy kraniec umocnienia ogranicza ulica Na Bateryjce.

zyciewarszawy.pl