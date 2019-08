Turyści polubili Warszawę

W 2018 roku liczba turystów, którzy odwiedzili Warszawę przekroczyła 10 milionów, aż 385 tys. przyjechało z Wielkiej Brytanii.

Zaraz za turystami z Wysp uplasowali się Amerykanie (278 tys. przyjazdów), a na trzecim miejscu znaleźli się Niemcy (237 tys.) Przyjeżdżających do Warszawy tylko na jeden dzień było 13,7 miliona.

Dane za 2018 rok opublikowało właśnie Stołeczne Biuro Turystyki w raporcie „Turystyka w Warszawie".

Największą popularnością cieszyły się Stare Miasto, Łazienki Królewskie, Pałac Kultury i Nauki, Centrum Nauki Kopernik oraz Muzeum Powstania Warszawskiego. Coraz chętniej turyści udają się także poza ścisłe centrum miasta, aby odkrywać lokalne klimaty, autentyczne historie i oryginalne smaki dzielnic stolicy. Warszawa jest także celem podróży ze względu na organizowane w niej liczne festiwale, koncerty światowej sławy gwiazd i wydarzenia sportowe. Na odkrywanie i korzystanie z jej atrakcji turyści w zeszłym roku przeznaczali średnio 4,4 dnia, deklarując przy tym wydatki rzędu 730 zł na osobę podczas jednorazowego pobytu.

Warszawa, będąc największym i najważniejszym miejscem wydarzeń naukowych i biznesowych, jest liderem turystyki MICE w Polsce. W stolicy odbywa się rekordowa w skali kraju liczba kongresów, konferencji, targów i zjazdów motywacyjnych – w 2018 roku było ich 13,5 tys. W 2018 r. w stolicy zostało zorganizowanych 76 spotkań międzynarodowych stowarzyszeń (odbywających się cyklicznie, skupiających minimum 50 uczestników oraz migrujących pomiędzy co najmniej trzema krajami), co dało stolicy 29. miejsce na świecie w rankingu najważniejszego międzynarodowego stowarzyszenia rynku kongresowego – ICCA (International Congress and Convention Association).

Warszawę turyści postrzegają jako miasto interesujące i pełne zabytków, z dobrze funkcjonującą komunikacją miejską, a jej mieszkańców uznają za przyjaznych. Atrakcyjność miasta oceniają w dziesięciopunktowej skali na 8,8, a skłonność do polecenia wizyty w Warszawie oraz chęć ponownego przyjazdu do miasta – na ponad 9.

Warszawa dysponuje 600 obiektami noclegowymi, w tym prawie setką hoteli. W 2018 r. przybyło w stolicy niemal 6 000 miejsc noclegowych, w tym ponad 2 700 w hotelach.

