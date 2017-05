Ruszył sezon nad Wisłą

Organizatorzy obiecują wiele atrakcji nad rzeką.

Dobiegły końca prace renowacyjne i porządkowe nad Wisłą. Nowe oblicze zyskały przede wszystkim ławki i chodniki na wybranych fragmentach nadwiślańskich bulwarów od Płyty Desantu do Mostu Świętokrzyskiego.

Na mieszkańców czekają już wysprzątane i estetycznie wyglądające bulwary Flotylli Wiślanej i Grzymały-Siedleckiego oraz skwer T. Kahla. Prace polegały głównie na impregnacji i zabezpieczeniu antygraffitowym nawierzchni oraz małej architektury. Usunięto m.in. wszelkie zanieczyszczenia – np. naklejki, plakaty czy gumy do żucia. Odnowione elementy zostały zabezpieczone tak, aby w przyszłości można było łatwiej usunąć ewentualne zabrudzenia. Wyczyszczono również elementy infrastruktury, takie jak: tarcze i słupy znaków, słupy lamp, tablice informacyjne i stojaki rowerowe. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy zajął się także m.in. bramą portową, która wymagała gruntownego oczyszczenia. Koszt wykonania prac to ok. 120 tys. zł.

W sobotę ruszył nowy sezon nad Wisłą. Przez cały weekend każdy może fitness, jogi, polo czy biegu o suchej kostce na SUP-ach. Dla miłośników mocniejszych wrażeń w planach jest instruktaż pływania na wakebordzie. Wiosłować można także bez wchodzenia do wody – na lądzie na na ergometrach. Instruktorzy dbają o bezpieczeństwo podczas prób zabawy na deskach do ulicznej jazdy i trików, czyli zestawach do trickboardu i longboardu.

Między brzegami Wisły kursuje flota pobliskiego Pomostu 511, przeprawiając chętnych na trasie Płyta Desantu – Plaża Poniatówka – Plac Zabaw nad Wisłą. Na zakończenie wydarzenia, w niedzielę odbędzie się projekcja przedwojennego filmu „Jadzia" w ramach kina plenerowego przy Pomoście 511.

Dodatkowe atrakcje dostępne są również na terenie Monta Beach Volley Club na Cyplu Czerniakowskim. W ramach animacji dla najmłodszych zaplanowano pokaz budowania rzeźby z piasku. Przez weekend w Monta Beach organizowane będą również rozgrywki turnieju siatkówki plażowej.

Na otwarcie sezonu letniego nad Wisłą zapraszają organizacje, które we współpracy z m.st. Warszawą przygotowały na ten weekend specjalną ofertę: warsztaty szkutnicze z budowaniem łodzi, spływ kajakowy z varsavianistą oraz spacer ornitologiczny; rejsy tematyczne „Szlakiem Dawnej Warszawy", które pozwolą wczuć się w klimat nadwiślańskiej architektury i obyczajów; cykl terenowych rodzinnych warsztatów nad brzegiem Wisły; wycieczki zabytkowym autobusem z historyczną gawędą i animacjami na brzegu, a także spływ kajakowy; rejsy tematyczne z udziałem przewodnika na trasie plaża Wawer - Przystań Młociny.

