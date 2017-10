Czas ożywić rzekę, nie tylko nadbrzeże

Władze miast położonych wzdłuż Wisły wreszcie zauważyły walory tej rzeki. Wokół niej skupiają się organizowane przez nich działania kulturalne.

W Warszawie ruszyła właśnie budowa kolejnego odcinka bulwarów wiślanych. Tym razem o długości 200 metrów, od ul. Tamka do mostu Świętokrzyskiego. Jednocześnie warszawski ratusz ogłosił wyniki konkursu na zaprojektowanie następnego odcinka tej nadwiślańskiej promenady od Cypla Czerniakowskiego do pomnika Syrenki wraz ze skwerem Tadeusza Kahla.

Mieszkańcy Warszawy od połowy sierpnia mogą korzystać z ponad dwukilometrowego odcinka nowych bulwarów nad Wisłą. Do dyspozycji odwiedzających są m.in. falujące ławki, plaża, figury wiślanych ryb, plac zabaw z trampolinami, pergole, a także punkty gastronomiczne. Na całej długości odcinka, od mostu Świętokrzyskiego do ul. Sanguszki, jest również ścieżka rowerowa, asfaltowa.

O tym, że miejsce to jest doskonale odbierane przez cyklistów, niech świadczą dane z Warszawskiego Pomiaru Ruchu Rowerowego 2017. Odnotowały one skokowy wzrost liczby rowerzystów. Każdego dnia po ulicach Warszawy porusza się ponad 75 tys. miłośników jednośladów. Rekord wszech czasów padł we wtorek 15 sierpnia, gdy Nadwiślańskim Szlakiem Rowerowym w rejonie Solca przejechało 11 498 rowerzystów. Jeszcze tydzień wcześniej, czyli tuż przed oddaniem do odcinka bulwarów wiślanych, natężenie ruchu w tym samym punkcie było blisko trzykrotnie mniejsze.

Każdy element bulwaru był tak projektowany, aby nie zaszkodziło mu przejście wysokiej wody, ponieważ jest to teren zalewowy. Na tym nadbrzeżu zasadzono też sporo drzew m.in. graby, lipy, wierzby purpurowe Nana, berberysy. Z kolei przejście podziemne łączy tę przestrzeń miejską ze Starówką.

Od momentu, gdy brzeg Wisły został uporządkowany, w miejscu tym organizowane są różne imprezy m.in. koncerty. W sezonie letnim nadwiślańskie plaże biją rekordy popularności wśród młodzieży. Dla wielu z nich to miejsce modne.

Co istotne, plany miasta związane z rozwojem tego miejsca ciągle są imponujące. Warszawski ratusz zaplanował wydać w latach 2014–2020 na inwestycje pod wspólną nazwą Dzielnica Wisła 200 mln zł. W latach 2009–2014 ratusz przeznaczył już na inwestycje nad Wisłą 227 mln zł. Nad rzeką w okolicach bulwarów planowana jest też kładka pieszo-rowerowa. Na Wiśle miałyby też powstać baseny pływające. Obiekty takie funkcjonowały m.in. w latach 40. XX w.

Podobnie brzeg Wisły – chociaż z mniejszym rozmachem, traktują władze Płocka. To tam w sezonie letnim pulsuje muzyczne serce miasta, organizowane są koncerty.

To prawda, że w sezonie letnim po Wiśle pływają statki wycieczkowe i promy, przy bulwarach organizowane są np. performance'y na łodziach. Wisła ożywa co roku 1 sierpnia, gdy wypływają na nią różne łodzie w hołdzie powstańcom.

Jednak do przedwojennej świetności popularności Wisły i otaczających je plaż ciągle nam wiele brakuje. Dlaczego? Moim zdaniem warunkiem jest ożywienie ruchu motorowodniackiego, wioślarskiego, żeglarskiego, które operuje na tej rzece. Ciągle zbyt mało jest możliwości wypożyczenia sprzętu wodnego. Wzdłuż rzeki jest zbyt mało infrastruktury przygotowanej na przyjęcie miłośników sportów wodnych. Chociażby małych portów.

Za mało jest też rejsów, spływów drewnianymi łodziami, motorówkami. Przez cały czas można odnieść wrażenie, że rzeka jest martwa.

Bulwary to wspaniała oferta dla pieszych i rowerzystów. Teraz trzeba zrobić krok na rzecz ożywienia ruchu na rzece.

Kto się odważy?

"Rzeczpospolita"