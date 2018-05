W co się bawić nad Wisłą

Baty, żaglówki, katamaran, pychówki i kajaki – to część wodnych atrakcji przygotowanych na otwarcie sezonu letniego nad Wisłą 5 maja.

Wydarzenia symbolicznie połączą dwa brzegi – równolegle odbywać się będą na plaży Rusałka, obok zoo oraz na przeciwległym bulwarze Jana Karskiego.

Wydarzenie potrwa od godz. 11 do 22. W tym czasie warszawiacy będą mogli zarówno wziąć udział w jednym z rejsów – tradycyjnymi łodziami, żaglówkami, katamaranem, nauczyć się podstaw pływania pychówką – jak i poszukać mocniejszych wrażeń podczas zabawy m.in. na skimboardzie. Nie zabraknie także innych aktywności sportowych. Będą m.in. rowery, kajaki, nartorolki, badminton czy frisbee. Zachętą do sprawdzenia swoich sił w tak różnych dyscyplinach będzie tzw. wielobój wiślany. Wszyscy, którzy zdecydują się wziąć w nim udział będą mogli zbierać punkty i wymienić je na nagrody – wiślane upominki.

Odbędą się również zajęcia i warsztaty plastyczne dla najmłodszych. Z myślą o dzieciach przygotowano również zajęcia edukacyjne, inaugurujące Wiślaną Super Budę 2.

Wydarzenie, o godz. 20.30, zwieńczy koncert żeńskiego pop-rockowego zespołu smyczkowego Red Heels na dachu nowej Barki Warszawskiej (bulwar Jana Karskiego).

Między brzegami uczestników przewozić będą promy oraz łodzie. Niektóre atrakcje na wodzie wymagają wcześniejszej rezerwacji miejsc. Większość tych aktywności realizowana jest we współpracy z organizacjami pozarządowymi, których oferty żeglugowe Miasto Warszawa wspiera m.in. poprzez dotacje.

Na Wiśle warszawiacy spotkają już także dobrze znane promy, pływające pod banderą Warszawskich Linii Turystycznych. W tym roku jednak są one większe i zadaszone.

Powróciły również rejsy do Serocka. Statek w maju i czerwcu pływa w soboty, niedziele i święta (dodatkowo również 4 maja oraz 1 czerwca) w lipcu i sierpniu w piątki, soboty i niedziele (dodatkowo 15 sierpnia), a we wrześniu w soboty i niedziele. Uczestnicy rejsu wyruszają o godz. 9.00 z bulwaru Jana Karskiego (Podzamcze) by około 12.30 dopłynąć do Serocka. Po dwugodzinnej przerwie, około godz. 14.30, statek wyrusza w drogę powrotną i około godz. 18.00 ponownie jest w Warszawie. W rejsie może wziąć udział nawet 120 osób. Dla wygody pasażerów na statku znajdują się miękkie siedziska, rolety przeciwsłoneczne, urządzenia chłodzące, kocyki/pledy przydatne na chłodniejsze wieczory oraz kącik zabaw dla dzieci.

Z powodu niskiego poziomu wody na Wiśle i braku możliwości śluzowania, do odwołania rejsy do Serocka odbywają się na trasie Żerań – Serock – Żerań. W dniu rejsu pasażerowie są dowożeni autobusem z Podzamcza na przystań i z powrotem.

Bilet normalny na rejs kosztuje 36 zł, a ulgowy 18 zł. Bezpłatnie w wycieczce mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 70 rok życia oraz dzieci do ukończenia 7 lat. Bilety można kupić w Punkcie Obsługi Pasażerów „Dw. Wileński" oraz on-line na stronie: www.bilety24.pl.

zw.com.pl