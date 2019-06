Sprawdzą prędkość na moście

Rusza przetarg na zamontowanie odcinkowego pomiaru prędkości na moście Poniatowskiego. Urządzenia powinny pojawić się jeszcze w tym roku.

Codziennie w obie strony Most Poniatowskiego pokonuje niemal 55 tys. pojazdów. Wielu kierujących przekracza w tym miejscu ustalone limity prędkości, a to sprawia, że dochodzi do niebezpiecznych sytuacji.

Dlatego też od początku roku na przeprawie obecne są dodatkowe patrole policji drogowej, które wykonują pomiary prędkości. Funkcjonariusze prowadzą swoje zadania w ramach służb ponadnormatywnych, finansowanych przez stołeczny ratusz.

Od lutego na moście było 89 takich służb, w czasie których przeprowadzono 1170 kontroli drogowych. Jak bardzo potrzebne są tam patrole świadczy fakt, że od początku roku na jadących mostem Poniatowskiego nałożono 406 mandatów karnych, 208 kierujących pouczono, a 34 prowadzącym zabrano prawa jazdy.

Wkrótce jednak policjantów z „drogówki" zastąpi zautomatyzowany system do odcinkowego pomiaru prędkości. To pilotażowe działanie związane z zakupem urządzeń przez Warszawę i ich przekazaniem do użytkowania w Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Takie rozwiązanie sprawi, że wszystkie pojazdy poruszające się mostem Poniatowskiego, przez całą dobą, będą miały kontrolowaną prędkość.

Most i wiadukt zostanie podzielony na cztery odcinki (po dwa dla każdego kierunku), dla których będą prowadzone pomiary prędkości. Dzięki temu system obejmie także pojazdy, które korzystają z węzła przy Wisłostradzie. Pomiary będą prowadzone w pełni automatycznie, a dane, które będą zbierane przez urządzenia trafią bezpośrednio do Systemu Centralnego Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego, która odpowiada za wszystkie urządzenia mierzące prędkość na terenie całego kraju.

Wszczęta została procedura ogłoszenia postępowania, a dokumenty dotyczące przetargu zostały przesłane do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Przetarg organizowany jest przez warszawskich drogowców z Zarządu Dróg Miejskich.

Jeżeli uda się pomyślnie przeprowadzić wszystkie procedury, to odcinkowy pomiar prędkości powinien pojawić się na moście Poniatowskiego jeszcze w tym roku.

zw.com.pl