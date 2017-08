Gdzie na wakacje jesienią 2017?

Wakacje jesienią – czy to dobry pomysł? Co przemawia za urlopem na przełomie września i października? Jakie destynacje są wówczas korzystne cenowo? Gdzie będziemy się jeszcze mogli opalić? To jedynie część pytań, jakie chodzą nam po głowie, jeżeli decydujemy się na wakacje po sezonie turystycznym. Jak to wygląda w praktyce?

Wakacje jesienią – czy to dobry pomysł?

Wakacje jesienią to bardzo dobry pomysł dla osób, które zdecydują się na spędzenie urlopu za granicą. Jak wiadomo w Polsce jesień bywa bardzo kapryśna, może być ciepło, wręcz upalnie, a za moment wiatry, deszcze, a nawet grad. W związku z powyższym wiele osób decyduje się na jesienne wyjazdy za granicę.

Nie ma się co dziwić, pogoda jest pewniejsza za granicą. Kupując wczasy w cieplejszych zakątkach Świata niemalże zyskujemy pewność, że z urlopu wrócimy opaleni. W wielu rejonach Europy wrzesień, czy też październik potrafią być jeszcze bardzo upalne – co z pewnością cieszy amatorów zażywania kąpieli słonecznych. Pamiętajmy jednak, że wieczory mogą być zdecydowanie chłodniejsze. To samo tyczy się wody w morzu, czy innych zbiornikach wodnych - może być nieco zimniejsza, niż w sezonie, ponieważ słońce świeci krócej a wieczorami można odczuć chłód, co ma bezpośredni wpływ na temperaturę wody.

Decydującym argumentem przemawiającym za tym, że warto wybrać się na urlop jesienią mogą być finanse. Jesienią zdecydowanie prościej wyłapać w systemach rezerwacyjnych i biurach podróży oferty korzystniejsze cenowo. Również wybór hoteli jest wówczas nieco bardziej szeroki i elastyczny.

Jesień 2017 – ciekawe destynacje na urlop

Jesień 2017 niewiele różni się od poprzednich lat pod kątem najchętniej wybieranych przez turystów destynacji. Wciąż w czołówce jest Chorwacja, która urzekła Polaków nie tylko ze względu na piękne krajobrazy, przezroczyste, lazurowe Morze Adriatyckie, czy doskonałą, zapadającą w pamięć kuchnie. Chorwacja jest popularna ze względu na stosunkowo przystępne ceny.

Wielu turystów decyduje się również na Grecje – zarówno na część kontynentalną, jak i wyspy. Grecja bowiem wciąż zachwyca wszystkich swoimi zabytkami, historią, ale także tym, co jest priorytetem dla wielu z nas – temperaturą i ogromną dawką słońca.

Włochy i Hiszpania cieszą się dużym powodzeniem, jednak jesienią wiele osób decyduje się wykupić wycieczkę objazdową, zamiast standardowego wypoczynku. Podobnie ten temat wygląda w przypadku Francji, czy też krajów Skandynawskich.

Najciekawsze oferty na wakacje jesienią 2017 – gdzie szukać?

Gdzie natomiast możemy szukać ofert na zagraniczne wakacje z opcją wyjazdu po szczycie sezonu turystycznego? Przede wszystkim z pomocą przychodzą nam rewelacyjne portale typu https://www.fostertravel.pl/

Znajdziemy tutaj bardzo szeroki wybór ofert wyjazdowych wszelkiej maści. Warto zatem sprecyzować swoje wymagania i poszukać tego, co nas interesuje. Nawet Ci bardziej wymagający turyści z pewnością będą zadowoleni.

Materiał Partnera