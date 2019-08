Darmowy roaming za granicą w telefonie

Od pewnego czasu korzystanie z telefonu za granicą nie musi wiązać się z wysokimi rachunkami. Osoby planujące krótkie wyjazdy, np. na wakacje, mogą wybrać odpowiednią ofertę komórkową z darmowym roamingiem w cenie pakietu. Jak się okazuje, koszty miesięczne mogą być zaskakująco niskie.

Już 2 lata darmowego roamingu

Minęła już połowa wakacji, ale wielu z nas dopiero teraz szykuje się na zasłużony urlop. Wczasy poza sezonem oznaczają nie tylko niższe ceny, ale i mniejsze tłumy na plażach. Wyjeżdżając na wakacje za granicę warto również zadbać o oszczędności w rachunkach telefonicznych - wystarczy, że posiadana taryfa zapewnia darmowe warunki roamingu w UE.

Bezpłatny roaming w telefonie już nikogo nie dziwi - wszak na mocy decyzji Komisji Europejskiej polskie sieci komórkowe wdrożyły w dniu 15 czerwca 2017 roku darmowe usługi za granicą. Niestety zmiany te nie zostały wprowadzone w życie przez wszystkich operatorów. Jakby tego było mało, obecnie panuje odwrotny trend - operatorzy wycofują się bezpłatnego roamingu “roam like at home” (RLAH). Takie działanie jest skutkiem pozytywnych orzeczeń Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który systematycznie zgadza się na wprowadzanie dopłat do roamingu UE w poszczególnych sieciach.

Generalnie darmowy roaming UE był dostępny od połowy czerwca 2017 roku u większości ofert na abonament, zwłaszcza największych i najbardziej znanych operatorów w Polsce oraz ich submarek. Pakiety na telefony komórkowe, które wciąż zapewniają RLAH, znajdziesz np. w porównywarce ofert GSM komorkomat.pl.

Najlepsze warunki w abonamencie

Abonamenty komórkowe często - całkiem niesłusznie - są uznawane za bardzo drogie i niekorzystne formy umowy z operatorem. Owszem, na rynku są oferowane plany taryfowe kosztujące nawet ponad 200 zł miesięcznie, ale na szczęście od kilku lat dostępne są bardzo atrakcyjne pakiety w niskich cenach.

Obecnym standardem są oferty mieszczące się w przedziale od 20 do 30 zł, które zapewniają nielimitowane usługi głosowe i tekstowe (SMS/MMS) do wszystkich sieci w kraju, a także spory transfer danych. Co istotne, niektóre z nich zapewniają również bezpłatny roaming UE, a więc korzystanie z telefonu za granicą bez dodatkowych opłat. Jakby tego było mało, operatorzy coraz częściej nie wymagają podpisania rocznej czy dwuletniej umowy. Ta jest bezterminowa, a więc można z niej zrezygnować w każdej chwili z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Niemal jak w klasycznych ofertach na kartę!

Darmowy roaming UE, ale krótkoterminowo

Jedną ze znaczących zmian w kwestii RLAH, jaka miała miejsce w ostatnich 2 latach u polskich operatorów, było wprowadzenie tzw. polityki uczciwego korzystania z roamingu. Zasady te mogą się nieco różnić w zależności od sieci komórkowej, ale istnieje wspólny mianownik: korzystanie z telefonu za granicą jest darmowe dla osób sporadycznie opuszczających granicę Polski. Często bezpłatny limit wynosi kilka tygodni, który resetuje się po powrocie do kraju. Jeżeli zostanie on przekroczony, wówczas operator ma prawo naliczać dodatkowe opłaty. Może to zrobić również wtedy, gdy korzysta więcej z telefonu za granicą niż w Polsce.

Wczasowicze mogą więc spać spokojnie - w ich przypadku kilkutygodniowy wypad nie wpłynie na wysokość rachunków. Gorzej z osobami pracującymi na stałe za granicą, gdyż muszą się liczyć ze sporymi dopłatami. Dla nich jedyną sensowną alternatywą pozostaje lokalna karta SIM.

RLAH nie obejmuje Internetu w telefonie

Idea RLAH jest bardzo prosta - operator zapewnia te same warunki za granicą, co w kraju. Jeżeli taryfa w telefonie posiada np. nielimitowane minuty w Polsce, to automatycznie również w ramach roamingu UE. Nieco inaczej jest z pakietem internetowym - ten nie jest darmowy poza granicami w skali 1:1.

Generalnie bezpłatny transfer w roamingu UE jest kilkukrotnie niższy niż limit krajowy. Często mieści się on w granicach 2-3 GB, ale może być wyższy lub niższy. Do połączenia z Internetem za granicą przyda się nowoczesny i szybki smartfon z LTE. W znalezieniu odpowiedniego dla siebie modelu może pomóc darmowa porównywarka telefonów komorkomat.pl. Jeżeli operator w cenie pakietu zapewnia skromny transfer bez dodatkowych opłat, a dalsze korzystanie z Internetu według cennika jest kosztowne, to bez obaw. Zawsze można dokupić jednorazową paczkę internetową do wykorzystania za granicą, aby mieć większą kontrolę nad wydatkami.

