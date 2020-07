Jak dobrać właściwy materac dla dziecka? Doradzają eksperci z Grupy Hilding Anders

Wybierając odpowiedni materac do łóżka w sypialni, kluczowe jest dobranie konstrukcji, która spełni indywidualne potrzeby domowników. Innymi cechami będzie odznaczał się materac dla singla, a jeszcze innymi model dla par.

Nie inaczej jest w przypadku materacy dla dzieci, które są co prawda mniejsze od standardowych konstrukcji, jednak nie oznacza to, że tak samo jest w przypadku wymagania, jakie przed nimi stają. Kluczowe jest dobranie modelu zapewniającego właściwe podparcie dla wciąż nie w pełni wykształconego kręgosłupa. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę, wybierając materac dla dziecka? Poznaj opinię ekspertów z grupy Hilding Anders, marki będącej jednym czołowych producentów w branży.

Zadania stojące przed wygodnym materacem dla dziecka

Tak jak w przypadku innych konstrukcji dostępnych na rynku, materace dla dziecka mają zapewnić jednakowe podparcie dla poszczególnych partii ciała, co w przyszłości pozwoli uniknąć wad postawy, dając jednocześnie maluchowi zdrowy i wygodny sen. Kluczowe w tym przypadku jest dobranie konstrukcji o odpowiedniej twardości – materac dla dziecka nie może być, ani zbyt miękki (ciało będzie zbyt mocno się zapadać), ani zbyt twardy. Ważne wybranie jest modelu, który dostosuje się do ciała młodego człowieka, ułatwiając tym samym zasypianie i zapewniając wypoczynek po dniu pełnym wrażeń.

Materac dla dzieci powinien mieć wkład wykonany z elastycznego, acz wytrzymałego materiału, który będzie reagował w czasie rzeczywistym na ruchy malucha podczas snu. Dziecko jest znacznie aktywniejsze podczas snu niż dorosły użytkownik, dlatego materac, na którym będzie odpoczywało powinien mieć wkład wykonany z pianki. Konstrukcje marki Hilding Anders zostały wykonane z odpornej na przetarcia pianki termoelastycznej, która dostosowuje się nie tylko do kształtu ciała użytkownika, ale również jego temperatury. Jednym z częściej polecanych modeli jest Hilding Safety Smyk, który został doceniony przez branżowych ekspertów.

Przeciwdziałanie chorobotwórczym drobnoustrojom i bakteriom – jak dobrać materac dla dziecka pod tym kątem?

Innym, równie istotnym aspektem, co właściwe podparcie kręgosłupa, jest zapobieganie namnażania się bakterii i szkodliwych drobnoustrojów, które są szczególnie niebezpieczne dla alergików i właśnie dzieci. Dlatego właśnie materace dla najmłodszych powinny cechować się dobrą wentylacją, na co wpływ ma między innymi wypełnienie. Pianka z odpowiednimi kanałami zapewnia skuteczną cyrkulację wewnątrz konstrukcji, z kolei właściwie dobrany pokrowiec zapobiega namnażaniu się roztoczy, czyniąc materac świeższym i wygodniejszym w użytkowaniu.

W konstrukcjach marki Hilding Anders zastosowano specjalną wkładkę wykonaną z kokosa – tak uzyskany materac kokosowy doskonale sprawdzi się w sypialni dziecięcej. Zapobiega on namnażaniu się roztoczy, dzięki czemu nie trzeba będzie stosować środków chemicznych do czyszczenia wkładu. Kluczowe jest również dobranie pokrowca, który będzie jednocześnie miły w dotyku, a przy okazji łatwo go można ściągnąć. Ciekawą propozycją dla alergików i dzieci są również materace lateksowe, które cechują się wysoką wentylacją.

Założona w 1939r. w Szwecji firma Hilding Anders jest wiodącym producentem materacy na rynku. Obecna na Polskim rynku od 2001 roku firma podbiła serca Polaków wysoką jakością I skandynawskim stylem. W swoim portfelu firma posiada marki takie jak Hilding, Curem, Jansen, Bedding oraz Carpe Diem. Poza własną produkcją Hilding tworzy również materace dla marek takich jak Agata, Amazon BRW, Sleepmed i wiele innych.

