Powstańcy nie zostali sami

Warszawski ratusz przekonuje, że wspiera powstańców - żołnierzy AK. To reakcja na ich wystąpienie w Muzeum Powstania Warszawskiego.

W czasie sobotnich uroczystości rocznicowych Leszek Żukowski, prezes Światowego Związku Żołnierzy AK mówił, że w Muzeum Powstania Warszawskiego weterani powstania czują się bardzo dobrze. Atmosfera tego miejsca sprawia, że "tutaj czujemy się młodsi, sprawniejsi, bardziej sobie przyjaźni" - opowiadał.

- Z tą naszą sprawnością, to oczywiście propaganda. Jeżeli w najbliższym czasie nie zostaną podjęte jakieś kroki, w formie ustawy, zapewniającej powstańcom bezpieczną starość, to może dojść do tego, że bohaterowie będą umierali w zapomnieniu, mówiąc w przenośni: gdzieś pod płotem - powiedział prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, zwracając się m.in. do biorących udział w uroczystości prezydenta RP Andrzeja Dudy i prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz Waltz.

W odpowiedzi na to wystąpienie warszawski ratusz przygotował pakiet informacji, z których ma wynikach w jaki sposób wspiera weteranów Powstania Warszawskiego. "Od szeregu lat Miasto Stołeczne Warszawa otacza opieką powstańców warszawskich proponując im m.in. programy zdrowotne, opiekę społeczną, wspierając finansowo związki kombatanckie czy organizując obchody kolejnych rocznic zrywu 1944 r." - przekonują urzędnicy Hanny Gronkiewicz - Waltz.

Przykłady? Powstańcy mają zapewniony dostęp do lekarza internisty, lekarzy specjalistów m.in.: kardiologa, neurologa, ortopedy, chirurga, gastrologa, urologa, laryngologa, reumatologa, badań diagnostycznych oraz badań laboratoryjnych, bez konieczności zapisania się do poradni specjalistycznych. Możliwe jest to w Szpitalu Praskim i Samodzielnym Zespole Publicznym Zakładzie Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów, w którego strukturze działa Przychodnia dla kombatantów przy ul. Litewskiej 11/13. Środki finansowe na realizację programu przekazywane są w formie dotacji dla podmiotów leczniczych. W 2014 r. podpisano trzyletnie umowy na lata 2014-2016 na realizację programu i przekazano: 2014 r. - 922 887 zł; 2015 r. - 945 730 zł; 2016 r. zaplanowano 1 004 000 zł.

W roku 2015 ratusz zrealizował pilotażowe zadanie z zakresu działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych. Polegało m.in. na utrzymaniu samodzielności oraz wsparciu w miejscu zamieszkania żołnierzy biorących udział w Powstaniu Warszawskim. Ponadto celem zadania była integracja środowiskowa oraz międzypokoleniowa. Łącznie na ten cel zostało przekazane 50 tys. złotych dla dwóch organizacji. W ramach realizowanych projektów zostało udzielone wsparcie 30 uczestnikom Powstania Warszawskiego.

W tym roku został ogłoszony kolejny podobny konkurs na rzecz kombatantów i osób represjonowanych w zakresie utrzymanie samodzielności kombatantów ze szczególnym uwzględnieniem żołnierzy biorących udział w Powstaniu Warszawskim. Obejmuje on m.in. pomoc dla powstańców w codziennych czynnościach domowych, umożliwienie im transportu. W ramach konkursu łącznie zostało przyznane czterem organizacjom 1 208 132 zł.

Urzędnicy ratusza dodają, że przekazują dotacje na utrzymanie siedzib organizacji kombatanckich, mają oni możliwość bezpłatnego poruszania się komunikacją miejską, za darmo parkować samochody. W 2016 roku w warszawskich Domach Pomocy Społecznej mieszka 43 kombatantów, w tym 9 żołnierzy Powstania Warszawskiego.

Ratusz dba też o miejsca pamięci, organizuje też wiele uroczystości związanych z powstaniem.

