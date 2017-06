Dopieszczają rowerzystów

Kontrapasy rowerowe, wypożyczalnie sprzętu, piętrowe parkingi czy przeprawy przez rzeki – polskie miasta stawiają na ruch rowerowy.

Dedykowany rowerzystom (ma przyczepę na rowery) autobus linii nr 258 został uruchomiony w Gdańsku. Kursuje tunelem pod Martwą Wisłą i może przewieźć dziennie nawet 800 jednośladów. Jednorazowo na przyczepie zmieści się 20 pojazdów.

– Tunel cieszy się dużym powodzeniem, jednak jest to trasa szybkiego ruchu, więc nie można do niego wjechać rowerem – tłumaczy Michał Piotrowski z Urzędu Miasta Gdańsk. – Dotychczas rowerzyści mieli do dyspozycji w autobusie pięć miejsc na jednoślady, co często okazywało się niewystarczające. Część z nich musiała zostawać na przystanku i czekać na kolejny autobus. Teraz od kilku dni już nie ma takich problemów.

Ułatwienia dla rowerzystów wprowadzają też inne miasta. We Wrocławiu pod koniec maja wystartowały prace związane z wdrażaniem kontraruchu rowerowego w 45 punktach w mieście, gdzie zostaną zamontowane znaki i sygnalizacja drogowa. Rowerzyści będą mogli z nich korzystać od lipca.

Z kolei przy Dworcu Głównym w Krakowie pojawił się nowoczesny, zmechanizowany, piętrowy parking rowerowy, który działa tak jak szuflada. Pozwala na zaparkowanie 38 jednośladów. Jest to konstrukcja modułowa, co oznacza, że w przyszłości możliwa będzie jego rozbudowa. Docelowo, maksymalnie zmieści się w tym miejscu ok. 60 rowerów.

Niewykluczone, że podobne parkingi pojawią się w innych częściach Krakowa np. na parkingach Park & Ride – korzystający z nich mieszkańcy zamiast autem, będą mogli do przystanku dojeżdżać rowerem, a następnie korzystać z komunikacji miejskiej.

Również w Warszawie rowery są coraz popularniejsze. Warszawskie Badanie Ruchu pokazało, że rowerowy ruch stanowi w stolicy już prawie 4 proc. wszystkich podróży pojazdami w ciągu doby.

Jak wynika z Warszawskiego Raportu Rowerowego, na przestrzeni dziesięciu lat w Warszawie zmodernizowano i wybudowano ponad 290 km infrastruktury rowerowej. Cała sieć liczy już̇ 493 km. Prawie 2/3 tras ma nawierzchnię̨ asfaltową. Tylko w zeszłym roku wyremontowano i wybudowano ponad 43 km tras rowerowych, otwarto nową kładkę pieszo-rowerową w Porcie Żerańskim, coraz częściej na ulicach jednokierunkowych dopuszcza się też ruch rowerowy „pod prąd".

– Zachęcamy mieszkańców miasta, by przesiedli się z samochodów do transportu publicznego lub na rowery – mówi rzecznik warszawskiego ratusza Bartosz Milczarczyk. – Coraz więcej osób używa roweru nie tylko do rekreacji, ale również do przemieszczania się do szkoły czy pracy. Dlatego zależy nam, żeby infrastruktura była jak najlepsza.

Rozszerza się też sieć wypożyczalni rowerów miejskich, które można znaleźć już w 23 miastach. Korzystanie z systemów rowerów miejskich Nextbike w jednym mieście umożliwia wypożyczenie ich w całej Polsce i na świecie.

– Dzięki rowerzystom Nextbike miasta zmieniają się na lepsze – zmienia się komunikacja, organizacja ruchu, powietrze jest bardziej czyste, a my jesteśmy zdrowsi. Jesteśmy pod wrażeniem tego, jak chętnie Polacy przesiadają się z czterech na dwa kółka – podsumowuje Tomasz Wojtkiewicz, prezes Nextbike Polska.

"Rzeczpospolita"