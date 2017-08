Geja roku wybiorą w Warszawie

Będziemy gospodarzem jednego z największych wydarzeń LGBT. Posłowie PiS nie są zachwyceni.

autor: Piotr Guzik źródło: Rzeczpospolita Impreza ma zwrócić uwagę na problemy osób homoseksualnych w naszym kraju. Na zdjęciu Marsz Równości „Wszyscy jesteśmy homo”. +zobacz więcej

Matt Rood ma 37 lat, 172 cm wzrostu, brązowe włosy i niebieskie oczy. Mieszka w Anglii, gdzie pracuje jako trener psów. Na początku sierpnia zdobył koronę najpiękniejszego geja Starego Kontynentu podczas finału konkursu Mr Gay Europe w Sztokholmie.

Ta impreza ma 12-letnią tradycję, a finały odbywały się m.in. w Oslo, Budapeszcie, Rzymie i Wiedniu. W 2018 roku po raz pierwszy zostanie zorganizowana w Polsce. Oznacza to, że zawita do nas jedno z największych europejskich wydarzeń społeczności LGBT.

Paweł Zabilski, dyrektor krajowy Mr Gay Poland, mówi, że w Sztokholmie konkurs przyciągnął dziesięciotysięczną widownię. – Od organizatorów się dowiedziałem, że muszę liczyć się z podobną frekwencją oraz przyjazdem około setki dziennikarzy – informuje. – Chcemy zorganizować wielkie święto – dodaje.

Organizatorzy planują, że w przyszłym roku impreza potrwa od 4 do 8 sierpnia, a wydarzenia związane z konkursem odbędą się w Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu. Uczestnicy mają też odwiedzić Auschwitz, by poznać historię eksterminacji gejów przez nazistowskie Niemcy.

Paweł Zabilski mówi, że finałowa gala odbędzie się w stolicy Wielkopolski. W grę wchodzi scena plenerowa bądź któryś z teatrów. – Jestem już po pierwszych rozmowach z włodarzami miast. Podchodzą do tematu z dużą aprobatą, a wyjątkowo pozytywne nastawienie ma prezydent Poznania – wyjaśnia.

Dlaczego impreza trafiła do Polski? Jednym z powodów było przygotowanie ciekawej oferty przez nasz kraj. Jednak w grę wchodzi też polityka. Przyznał to Tore Aasheim, szef Mr Gay Europe. – Organizując konkurs w Polsce, chcemy wysłać sygnał do środowiska gejowskiego w całej Europie, że musimy stać ramię w ramię i wspierać naszych braci i siostry na całym kontynencie – oświadczył.

W podobnym duchu wybór miejsca finału komentują europejskie media. „To, że Polska będzie przyszłorocznym gospodarzem, jest godne uwagi, bo kraj ten uchodzi za bardzo homofobiczny" – pisze holenderski portal gejowski GaySite.nl. „W większości krajów UE możliwe jest zalegalizowanie związku partnerskiego, ale w Polsce nie ma jeszcze takiej możliwości. W państwowej konstytucji zapisano, że małżeństwo jest zarezerwowane wyłącznie dla mężczyzny i kobiety" – dodaje portal.

Jego zdaniem powierzenie organizacja imprezy w Polsce to nie przypadek, szczególnie że nie jest to zwykły konkurs piękności. Mocniej niż uroda uczestników punktowane są ich poglądy, a w konkursie muszą przedstawić propozycję kampanii społecznej. Matt Rood chce upowszechniać ideę adopcji dzieci przez pary homoseksualne, a np. polski uczestnik Kacper Sobieralski zaproponował kampanię, mającą na celu walkę z internetowym hejtem, który ma miejsce wewnątrz społeczności LGBT.

Dlatego Paweł Zabilski uważa, że przyszłoroczną imprezę można porównywać tylko z paradą EuroPride, która w 2010 roku przeszła ulicami Warszawy.

Przyciągnęła około 8 tys. osób, jednak równie głośno było o przeciwnikach tego święta społeczności LGBT. W kierunku uczestników parady poleciały jajka i butelki. Do stołecznego ratusza trafiło też kilkadziesiąt tysięcy podpisów osób niezgadzających się na organizację imprezy.

Czy tym razem będzie podobnie? Tak sądzi poseł PiS Stanisław Pięta, znany z konserwatywnych poglądów. – Polacy odrzucają tę nachalną antykulturę, propagowaną przez przemysł gejowski. Wiedzą, że narody, które wybrały taką drogę, pogrążają się w kulturowym chaosie i gwałtownie degenerują – komentuje. Dodaje, że „troska o zachowanie kultury i poszanowanie dobrych obyczajów nie pozwala na publiczne prezentowanie tego rodzaju dewiacji".

Paweł Zabilski mówi, że o wydarzeniach towarzyszących polskiemu finałowi zostaną powiadomione centra zarządzania kryzysowego.

Dodaje jednak, że nie obawia się o bezpieczeństwo. – Żyjemy jeszcze w wolnym i demokratycznym kraju. Mam nadzieję, że do przyszłego roku się to nie zmieni. Nie damy się zastraszyć i nie schowamy się z tą imprezą do szafy – podkreśla.

