Piękne kobiety zasadziły jabłonie

Uczestniczki konkursu Miss Wheelchair World 2017 zasadziły na osiedlu Jazdów ozdobne jabłonie.

- Chciałabym podziękować miastu za to na czym mi bardzo zależało, czyli aby po Was został w Polsce, w Warszawie, taki ślad na lata i myślę, że te drzewa wyrosną na potężne, silne i niejednokrotnie będą przynosiły zwiedzającym miłe wspomnienia związane z Waszą wizytą w naszym kraju – dodała Katarzyna Wojtaszek – prezes Fundacji Jedyna Taka.

Wybory Miss Wheelchair World 2017 to znacznie więcej niż tylko konkurs piękności. To także niepowtarzalna okazja do integracji środowiska osób z niepełnosprawnościami z całego świata i ważny krok na drodze do zmiany ich postrzegania w społeczeństwie. Uczestniczki wyborów Miss Wheelchair World 2017 udowadniają, że wózek nie musi być ograniczeniem nie do pokonania, a każda kobieta ma prawo realizować swoje marzenia.

Pierwsze wybory Miss Wheelchair World 2017 odbędą się w sobotę, 7 października o godz. 19.00, w Arenie Ursynów przy ul. Pileckiego 122 w Warszawie. Obiekt jest przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Aby zapewnić wszystkim gościom możliwość aktywnego uczestnictwa w wydarzeniu, podczas gali będzie także tłumaczenie na polski i międzynarodowy język migowy oraz pętla indukcyjna i audiodeskrypcja na żywo. Na stronie www.misswheelchairworld.com został uruchomiony system bezpłatnej rezerwacji biletów na Galę Finałową.

Gali Finałowej towarzyszy ciekawa część artystyczna. Muzyczną atrakcją wieczoru będą występy Moniki Kuszyńskiej oraz Sound'n'Grace, popularnego zespołu wykonującego muzykę gospel, R&B, soul i funk. Na scenie zaprezentują się także Sahel Blues z młodzieżą z grupy Młodzi Migają Muzykę. Goście będą mieli również okazję podziwiać pokazy taneczne w wykonaniu tancerzy z popularnego programu telewizyjnego Taniec z Gwiazdami oraz grupy Swing-Duet.

zw.com.pl