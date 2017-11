Przygotowanie do świąt

Na warszawskich ulicach montowana jest już iluminacja świąteczna.

Montaż świątecznych iluminacji rozpoczął się w pierwszych dniach listopada od dekoracji umieszczonych na latarniach. Po 11 listopada rozpocznie się montaż ozdób wolno stojących. Ostatnim elementem będzie oprawa świetlna Krakowskiego Przedmieścia oraz placu Zamkowego. Ze względu na skalę (ponad 20 km ulic) prace muszą się rozpocząć już teraz, aby do końca listopada wszystkie ozdoby pojawiły się na ulicach.

Część dekoracji jest montowana na słupach trakcji tramwajowej, stąd ze względów bezpieczeństwa jej część jest wyłączana na czas prac. Przedstawiciele wykonawcy wykorzystując 10 podnośników koszowych prowadzą montaż stosując się do wszelkich zasad bezpieczeństwa oraz w taki sposób, aby utrudnienia dla mieszkańców były jak najmniejsze.

Warszawska iluminacja świąteczna jest największą w Polsce i jedną z najbardziej okazałych w Europie. Gdyby miała postać pojedynczego łańcucha liczyłaby 680 km długości. Dekoracje składają się z blisko 4,5 mln energooszczędnych diod eko-LED i prawie 1300 elementów dekoracyjnych - iluminacji latarniowych, przewieszek, girland, kurtyn świetlnych, sopli i dekoracji wolno stojących. Energooszczędne światełka eko-LED zużywają 10-krotnie mniej prądu niż tradycyjne żarówki. Dekoracje do stolicy przywiozło 60 tirów, a montuje je 50 pracowników.

Iluminacja świąteczna to nie tylko dekoracja. Dodatkowe oświetlenie wpływa również na poprawę bezpieczeństwa. W porze najkrótszych dni w roku, przy pogorszonej widoczności główne ulice miasta są dodatkowo oświetlone. Dekoracje dodają także miastu niezwykłego uroku zachęcając mieszkańców i turystów do spacerów, czasem mimo niesprzyjającej aury.

Główną osią zimowej iluminacji będzie Trakt Królewski – od placu Zamkowego przez Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, plac Trzech Krzyży i Aleje Ujazdowskie do Belwederu. Iluminacją zostaną też rozświetlone Stare Miasto, Al. Jerozolimskie (od Dworca Centralnego do ronda Waszyngtona, wraz z mostem Poniatowskiego), al. Solidarności (od pl. Bankowego do pl. Wileńskiego wraz z mostem Śląsko-Dąbrowskim), plac Bankowy, ul. Marszałkowska (od ul. Królewskiej do pl. Konstytucji, wraz z placem), ul. Świętokrzyska (od ronda ONZ do ul. Marszałkowskiej), ul. Mokotowska i ul. Targowa.

Oficjalna inauguracja iluminacji zaplanowana jest na początku grudnia. Dekoracje świąteczne na ulicach Warszawy będzie można podziwiać do pierwszych dni lutego 2018 roku.

zw.com.pl