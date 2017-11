Więcej czystej wody

MPWiK podpisało umowę na dofinansowanie z Unii Europejskiej rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Wodociągowcy wydadzą na nowe inwestycje miliard zł.

MPWiK od kilku lat realizuje projekt „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie". Teraz spółka podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki umowę o dofinansowanie szóstej fazy przedsięwzięcia.

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 UE przekaże ponad 637 mln zł na jego realizację. Cały koszt tego etapu projektu to miliard zł.

Miejscy wodociągowcy zaplanowali 42 zadania z czego 33 to inwestycje budowlane związane z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej. Szacują, że dzięki temu możliwe będzie podłączenie do sieci kanalizacyjnej 5,7 tys. mieszkańców, a do wodociągu 6,7 tys. mieszkańców. Planowana jest budowa trzech kolektorów: Wiślanego, Mokotowskiego-bis oraz Lindego-bis o łącznej długości ok. 17 km.

W kolektorach będą się gromadziły ścieki np. podczas ulew a potem będą stopniowo przesyłane do oczyszczalni. Dzięki temu ulice nie będą zalewane w czasie gwałtownych opadów.

MPWiK zainwestuje także w odnawialne źródła energii. W Zakładzie Północnym w Wieliszewie oraz w oczyszczalniach Czajka i Południe zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne. W Czajce planowane jest także uruchomienie stacji tankowania biogazu.

Projekt „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie" jest największym przedsięwzięciem o charakterze środowiskowym realizowanym w tej części Europy. Dzięki nowoczesnym stacjom uzdatniania mieszkańcom aglomeracji został zapewniony dostęp do smacznej warszawskiej kranówki.

Po uruchomieniu rozbudowanej i zmodernizowanej oczyszczalni ścieków Czajka Warszawa dołączyła do grona stolic europejskich, które oczyszczają wszystkie ścieki komunalne.

