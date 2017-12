Kiermasz świąteczny

Na Starym Rynku rusza przedświąteczny kiermasz.

W sobotę 2 grudnia w Chatce świętego Mikołaja na Rynku Starego Miasta odbędzie się spotkanie z tym świętym. W specjalnie udekorowanym domku odbywać się będą warsztaty robienia świątecznych skarpet na prezenty i dekorowania bombek choinkowych. Warsztaty poprowadzą elfy, a przyglądać im się będzie Mikołaj.

Zdjęcia z Mikołajem zapewni fotobudka, która na miejscu wydrukuje pamiątkę. Warsztaty potrwają codziennie do 6 grudnia, a odbywać się będą w godz.: 12-19.

Na Krakowskim Przedmieściu, w okolice kościoła św. Anny i pomnika Kopernika będzie można ozdobić lukrem gotowe pierniki, i poczuć się jak cukiernik, który obdaruje bliskich smacznym prezentem do powieszenia na choince. Urzędnicy zachęcają także do wysyłania bliskim bożonarodzeniowych życzeń. W stoisku będą dostępne cztery wzory pocztówek ukazujące Warszawę w świątecznej odsłonie. Będzie także możliwość stworzenia swojej autorskiej pocztówki. Na miejscu wszyscy chętni otrzymają na kartce specjalny stempelek i życzenia będą gotowe do wysłania. Kartki i znaczki będą udostępnione bezpłatnie.

Stoiska będą czynne w weekendy: 2-3 grudnia oraz 16-17 grudnia obok kościoła Św. Anny, a 9-10 grudnia przy pomniku Kopernika, w godz. 12-19.

W niedzielę, 3 grudnia na pl. Zamkowym odbędzie się Flashmob świąteczny. Ratusz zaprasza wszystkich przechodniów do wspólnej zabawy oraz śpiewania kolęd wraz z Orkiestrą Nadarzyn oraz dwoma solistami - Anną Judycką i Andrzejem Zagdańskim. Początek godz.11.30.

