Warszawska iluminacja

Władze miasta zachęcają do wieczornego podziwiania świątecznych iluminacji.

W tym roku całkiem nową atrakcją jest zimowy pokaz w Parku Fontann na Podzamczu. Zamiast wody, tańczącej w rytm muzyki, tańczą strumienie światła. Główna parkowa fontanna przemienia się w mieniącą się kolorami tęczy animowaną rzeźbę z 30 tysiącami ledowych punktów. Na pokaz składają się motywy filmowe oraz wpadające w ucho świąteczne utwory w wykonaniu klasycznym i popowym.

Piętnastominutowe świetlno-muzyczne pokazy odbywają w każdy piątek, sobotę i niedzielę o godz. 16,17 i 18 do 28 stycznia 2018 roku. Do Parku Fontann prowadzi świetlny tunel nad schodami ułatwiającymi zejście po skarpie z ul. Kościelnej.

W święta Bożego Narodzenia, 25 i 26 grudnia (poniedziałek, wtorek) oraz 1 stycznia (poniedziałek) pokazów będzie więcej. Iluminację z muzyką będzie można oglądać o równych godzinach od 16.00 do 20.00. W sylwestra, 31 grudnia (niedziela), po pokazach (ostatni godz. 18.00), iluminacja fontann będzie włączona aż do świtu. 6 stycznia (sobota) pokazy z muzyką znów odbędą się pięć razy od godz. 16.00 do 20.00 o pełnych godzinach.

W wielu punktach miasta stoi 10 świetlnych ozdobnych ram z bajkowymi Syrenkami. W Parku Fontann, na placu Zamkowym, przed Pałacem Staszica, przy rondzie de Gaulle'a, na placu Na Rozdrożu, na ulicy Marszałkowskiej, ulicy Ząbkowskiej, na placu Szembeka oraz przed Domami Towarowymi Centrum będzie można wykonać sobie zdjęcie-pamiątkę w dobrze oświetlonej ramie w towarzystwie Syreny.

Podobnie jak w zeszłym roku warszawiacy i odwiedzający stolicę goście mogą przechadzać się świetlnym szlakiem wyznaczonym przez iluminacje wolnostojące. Spacer ułatwi mapka. Rozpocznie się on na placu Zamkowym, gdzie stoi najwyższa w Polsce, 27-metrowa choinka. Poza nią na miłośników spacerów i fotografii czekać będzie jeszcze 13 rozświetlonych feerią barw stacji: Śnieżne Planetarium (Krakowskie Przedmieście), Album Zimowej Warszawy (Krakowskie Przedmieście), Z Wizytą u św. Mikołaja (skwer Hoovera), Zaczarowana Ciuchcia (skwer Hoovera), Przez Świetliste Bramy do Nowego Światu (ul. Świętokrzyska), W Krainie Lodu (plac Wileński), Brama Życzeń (plac Grzybowski), Świąteczna Ślizgawka (Rynek Starego Miasta), Kolorowy Zawrót Głowy (Rynek Mariensztacki), Karuzela Blasku (Rynek Nowego Miasta), Czarujący Autobus (plac Na Rozdrożu), Królewski Paw (Al. Ujazdowskie w pobliżu Łazienek Królewskich).

