Odstąpienie od umowy pożyczki

Nieprzemyślane podpisanie umowy z firmą pożyczkową na szczęście nie musi oznaczać zbędnych, dużych wydatków. Radzimy, jak odstąpić od umowy i nie ponieść w związku z tym dodatkowych opłat.

Potrzebujesz szybkiej gotówki. Sprawdzasz kilka ofert i wybierasz tę, która na pierwszy rzut oka wydaje się najbardziej opłacalna. Sęk w tym, że uwagę zwracasz tylko na wysokość oprocentowania (o tym jak wybrać pożyczkę, unikając podobnych błędów dowiesz się tutaj), całkowicie ignorując pozostałe koszty. Kiedy warunki pożyczki analizujesz na spokojnie jest już jednak za późno – podpisałeś umowę. Czy jednak oznacza to, że nic już nie da się zrobić?

Na szczęście nie. Zgodnie z polskim prawem masz bowiem aż 14 dni na odstąpienie od umowy. Niezależnie od tego, z jaką firmą związałeś z umową i dlaczego postanowiłeś ją rozwiązać – zawsze możesz to zrobić. Radzimy, o czym pamiętać przy odstąpienie od umowy i jak przebrnąć przez to nie popełniając błędów.

Odstąpienie od umowy – jak napisać?

Wzór formularza odstąpienia od umowy powinien być dołączony do dokumentów, które pożyczkodawca przedstawi ci przy zawieraniu umowy. Jeśli jednak nie możesz go znaleźć – nic straconego. Napisanie takiego pisma będzie bowiem dziecinnie łatwe i zajmuje tylko kilkanaście minut. Powinno ono składać się z:

* nagłówka: „odstąpienie od umowy”, „oświadczenie odstąpienia od umowy” lub podobnego;

* daty zawarcia umowy, od której odstępujesz;

* daty otrzymania pieniędzy z pożyczki oraz jej kwoty;

* wysokości dodatkowych opłat, które pożyczkodawca powinien ci zwrócić;

*klauzuli: Zgodnie z Rozdziałem 5 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. 126, poz. 715) oraz pkt. 7 Umowy Pożyczki niniejszym informuję o moim odstąpieniu od przedmiotowej Umowy Pożyczki nr…

Jak dostarczyć odstąpienie od umowy?

Tak napisane pismo możesz dostarczyć pożyczkodawcy w jeden z dwóch sposobów. Pierwszy to odwiedziny w siedzibie firmy i osobiste dostarczenie dokumentu. Drugi sposób to wysłanie pisma pocztą – koniecznie listem poleconym. W tym przypadku datą złożenia formularza będzie data wystawienia stempla pocztowego – bez względu na to, kiedy dokument zostanie odebrany.

Ile kosztuje odstąpienie od umowy?

Teoretycznie nic. Zgodnie z przepisami, po odstąpieniu od umowy zwrócisz całą pożyczoną sumę, a pożyczkodawca – dodatkowe opłaty (jeśli te zostały już pobrane). Samo odstąpienie od umowy nie wiąże się zaś z żadnymi kosztami. Wyjątek stanowią odsetki, które firma pożyczkowa ma prawo naliczyć na twoje konto za każdy dzień obowiązywania umowy.

Pamiętaj też, że odstąpienia od umowy w ustawowym terminie 14 dni nie powinieneś mylić z jednostronnym rozwiązaniem umowy po upływie tego czasu. W drugim przypadku pożyczkodawca może naliczyć ci kary umowne oraz inne opłaty. W przypadku niektórych firm pozabankowych, te ostatnie mogą okazać się naprawdę wysokie.

Do kiedy można zwrócić pieniądze?

To regulują zapisy umowy, którą zawarłeś z pożyczkodawcą. W większości przypadków na zwrot pożyczonych pieniędzy masz 30 dni. Pamiętaj jednak, że nawet dotrzymanie tego terminu jest niezwykle ważne. Jeśli bowiem zanotujesz nawet jednodniowe opóźnienie, odstąpienie od umowy straci ważność. To z kolei oznacza, że zapisy umowy znów zaczną obowiązywać, a ty będziesz musiał nie tylko oddać pożyczkodawcy całość kwoty pożyczki, ale też pozostałe opłaty.

źródło: https://chwilowo.pl/prasa/odstapienie-od-umowy-chwilowki-ile-masz-czasu/

Materiał Partnera