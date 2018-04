Będzie dom dla powstańców

Rada Warszawy przeznaczyła 7 mln zł na remont budynku przy ul. Hrubieszowskiej 9 i zaadaptowanie go na Dom Wsparcia dla Powstańców Warszawskich.

W ubiegłym roku została podjęta decyzja o stworzeniu Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich w zabytkowym, wybudowanym w 1923 r. budynku zlokalizowanym przy ul. Hrubieszowskiej. Projekt inwestycji zakładającej modernizację i adaptację budynku na potrzeby kombatantów jednogłośnie poparli warszawscy radni.

Na ostatniej sesji Rady Warszawy radni zdecydowali o przyznaniu 7 mln zł na realizację tego przedsięwzięcia. – Podpisaliśmy już umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budynku. W przyszłym roku chcemy rozpocząć prace budowlane – mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Woli.

Projekt musi powstać w ścisłej współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i ma określić ostateczny zakres prac związanych z modernizacją budynku.

Po remoncie pustostan przy Hrubieszowskiej zyska nowy blask i będzie pełnić dla kombatantów funkcję integracyjno-rozrywkową, przy jednoczesnym zapewnieniu im dziennej opieki wraz z wyżywieniem

Do czasu otwarcia Domu Pomocy dla Powstańców Warszawskich funkcje tej placówki przejmie Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie" przy ul Nowolipie 25B. To miejsce, gdzie seniorzy mają do dyspozycji m. in. klubokawiarnię, salę gimnastyczną, komputerową oraz wspólną, kreatywną przestrzeń.

