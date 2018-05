Sezon na skoki spadochronowe rozpoczęty!

Na lotnisku we Włocławku już teraz można korzystać ze skoków spadochronowych. Wystarczy wykonać rezerwację on-line!

Skakanie ze spadochronem wcale nie musi być bardzo skomplikowane i niebezpieczne. Dzięki skokom tandemowym niemalże każdy może spełnić obecnie swoje marzenie i podniebnym locie. Teraz z takiej oferty można skorzystać również na lotnisku we Włocławku oddalonym od Warszawy o około 200 kilometrów. Na czym dokładnie polegają skoki w tandemie i ile będziemy musieli za nie zapłacić?

Skok tandemowy, czyli dla dwojga

Nietrudno domyślić się po nazwie, że skoki spadochronowe w tandemie odbywają się w dwójkę. Stosuje się wtedy spadochron o specjalnej konstrukcji, który jest większy niż standardowy. W skład zestawu wchodzi również uprząż tandemowa, która łączy uczestników wydarzenia.

W skoku spadochronowym w tandemie biorą udział pilot tandemu oraz pasażer. Pilotem jest instruktor posiadający właściwe uprawnienia do wykonywania skoków tego rodzaju – to on odpowiada za kwestie techniczne wydarzenia. Pasażerem może zostać natomiast każda osoba, która spełni początkowe wymagania.

Nie ma wielu ograniczeń – nie trzeba brać udziału w kosztownych szkoleniach, kupować sprzętu, przedstawiać zaświadczenia lekarskiego. Nie trzeba mieć również specjalnej kondycji fizycznej. Na czas skoku warto tylko ubrać wygodne ubrania oraz sportowe obuwie.

Pojawiają się jednak pewne przeciwwskazania. Dotyczą one głównie osób mających ciężar powyżej 110 kilogramów, co związane jest z ograniczeniami sprzętowymi, a także osób chorujących na epilepsję, wrodzoną łamliwość kości, niestabilność kręgosłupa, ostrą niewydolność krążeniową i oddechową. W tych przypadkach nie powinno się brać udziału w skoku ze względu na podwyższone ryzyko.

Skok spadochronowy w tandemie – krok po kroku

Pierwszym krokiem do odbycia skoku spadochronowego w tandemie jest dokonanie jego rezerwacji. Możemy zrobić to całkowicie on-line – bezpośrednio na stronach WWW organizatorów. Na lotnisku we Włocławku działa ośrodek spadochroniarski Skydive, z którego ofertą można zapoznać się na stronie skydive.pl, a następnie wykonać szybką rezerwację on-line.

Przy rezerwacji skoku wybieramy interesujący nas termin, a następnie rodzaj skoku. Możemy zdecydować się na skok z 3000 albo z 4000 metrów. Różnica pomiędzy nimi polega na czasie swobodnego spadania, czyli spadania bez otwartej czaszy spadochronu. To właśnie wtedy można poczuć ogromną dawkę adrenaliny – leci się w kierunku ziemi z prędkością nawet 200 kilometrów na godzinę bez żadnych ograniczeń! Przy skoku z 3000 metrów swobodne spadanie trwa około 30 sekund, natomiast przy 4000 metrach około 60 sekund.

Możemy też zdecydować się na wykupienie dodatkowej opcji filmowania i fotografowania. Wtedy za rejestrację będzie odpowiadał jeszcze jeden skoczek, który uchwyci najlepsze momenty. To wyższy wydatek, ale z drugiej strony również wspaniała pamiątka na lata!

Gdy mamy już wybrany i zarezerwowany skok, wtedy przyjeżdżamy na miejsce w wyznaczonym czasie i bierzemy udział w przygotowaniach. Podpisujemy umowę, odbieramy wyposażenie (gogle i ewentualnie kombinezon), a następnie bierzemy udział w krótkim instruktażu. Potem wchodzimy do samolotu i wylatujemy na wysokość 3000-4000 metrów.

W przypadku skoku tandemowego nie musimy obawiać się o niebezpieczeństwo w razie lądowania – jest ono miękkie, dlatego nie ma wtedy ryzyka kontuzji.

Ile zapłacimy za skok tandemowy?

Ceny skoków tandemowych wcale nie są wyjątkowo wysokie. Musimy liczyć się z wydatkiem od około 550 do 950 złotych. W ośrodku Skydive zapłacimy 549 złotych za skok z 3000 metrów, a w przypadku rejestracji 799 złotych. Z kolei za skok z 4000 metrów musimy uiścić 700 złotych lub 950 złotych, gdy chcemy wybrać usługę rejestracji.

W Skydive na skoczków czekają także dodatkowe promocje i bonusy, dzięki którym można zapłacić jeszcze mniej za niesamowitą rozrywkę.

Skok tandemowy można zakupić też jako voucher upominkowy – będzie doskonałym pomysłem na prezent na urodziny, Dzień Chłopaka, wieczór kawalerski albo panieński i na wiele innych okazji.

