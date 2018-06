Jak odrdzewić narzędzia?

Jednym z największych wrogów narzędzi, jakie znajdują się w naszym warsztacie, zwykle jest rdza. Prędzej czy później dotyka ona większości metalowych przedmiotów, chociaż najszybciej atakuje w wilgotnym środowisku. Jak jej się pozbyć?

Specjalistyczne preparaty do walki z rdzą

Chociaż wydawać by się mogło, iż odrdzewianie narzędzi to zabieg trudny do wykonania, czasochłonny i wymagający dużych nakładów pracy, tak naprawdę pozbycie się szkodliwego osadu nie jest skomplikowane. Potrzebujemy jednak do tego odpowiednich preparatów, które praktycznie wykonają całą robotę za nas.

Na rynku znajdziemy szereg środków chemicznych, które doskonale radzą sobie z usuwaniem rdzy z narzędzi. Cechuje je wysoka skuteczność, stąd też są chętnie wybierane. Wśród polecanych preparatów znajduje się między innymi:

* WD-40,

* nafta,

* benzyna,

* Elektrosol.

Preparaty tego typu zwykle stosuje się, gdy warstwa rdzy jest gruba. Zalicza się do nich szereg różnych produktów, które różnią się między sobą skutecznością działania, składem oraz właściwościami ochronnymi. Znajdziemy środki za równo na bazie kwasów, jak i popularne penetratory, których przedstawicielem jest dobrze znany preparat WD-40. Wśród substancji godnych polecenia wymienia się również odrdzewiacze z siarczkiem molibdenu. Ich główną zaletą jest to, iż opóźniają procesy korozyjne.

Domowe metody odrdzewiania narzędzi

Jeżeli nie chcemy usuwać rdzy za pomocą intensywnie działających środków chemicznych, ekspert sklepu Budujesz.pl radzi, aby wykorzystać w tym celu łatwo dostępne substancje, które z powodzeniem możemy odnaleźć praktycznie w każdej kuchni. Aby pozbyć się rdzy, możemy użyć:

* pasty z sody oczyszczonej – ta popularna substancja, jak się okazuje, znajduje zastosowanie nie tylko w kuchni, ale również przydomowym warsztacie. Doskonale radzi sobie bowiem z usuwaniem rdzy, zwłaszcza w jej początkowym stadium, kiedy nie objęła swym zasięgiem całego narzędzia. Aby stworzyć pastę czyszczącą, wystarczy połączyć sodę oczyszczoną z niewielką ilością wody. I gotowe! Teraz wystarczy rozprowadzić specyfik po zardzewiałej powierzchni i odczekać kilkanaście minut, a następnie delikatnie szorować narzędzie za pomocą miękkiej szczoteczki aż do momentu, gdy usuniemy ogniska rdzy,

* octu – aby pozbyć się rdzy, należy zanurzyć narzędzie w pojemniku z octem na 24 godziny. Po upływie tego czasu pozostaje nam jedynie dokładnie wyszorować powierzchnię sprzętu szorstką szmatką. Rdzę możemy usunąć także pocierając narzędzie przy pomocy ściereczki nasączonej octem. Jest to jednak o wiele bardziej praco- i czasochłonna metoda,

* kwasku cytrynowego – na początek przygotowujemy roztwór, mieszając ze sobą wodę i kwasek cytrynowy. Do mieszaniny wkładamy zardzewiałe narzędzia na przynajmniej 12 godzin lub do momentu aż rdza puści. Potem wystarczy przetrzeć czyszczone powierzchnie za pomocą suchej szmatki,

* cytryny – najpierw należy wycisnąć sok z cytryny i zanurzyć w nim szmatkę, a następnie pocierać nią zardzewiałą powierzchnię. Metoda ta jest jednak rzadko używana, gdyż zabiera sporo czasu i wymaga dużo wysiłku,

* soli – i w tym przypadku konieczne będzie sporządzenie roztworu, składającego się z wody i soli. Do mieszaniny możemy dodać sok z cytryny lub kwasek cytrynowy, co zwiększy jego efektywność. Kiedy wszystkie składniki się rozpuszczą, maczamy w roztworze szmatkę i przecieramy nią zardzewiałą powierzchnię. Możemy również zanurzyć przez noc narzędzie w mieszaninie, aby rankiem usunąć z niego resztki rdzy przy pomocy szczotki,

* ziemniaka – zawiera on kwas oksalinowy, którego jedną z właściwości jest rozpuszczanie rdzy. Zardzewiałą powierzchnię należy posypać solą, a następnie energicznie pocierać przepołowionym, surowym ziemniakiem. Czynność należy powtarzać aż do momentu, gdy rdza zniknie. Jest to niewątpliwie czasochłonny sposób, jednak w pełni naturalny.

Lepiej zapobiegać

Niezależnie od tego, czy pozbywamy się rdzy za pomocą środków chemicznych czy też samodzielnie wykonanych preparatów, po zakończonym zabiegu musimy wytrzeć narzędzie do sucha. Wilgotne środowisko tworzy bowiem warunki sprzyjające korodowaniu, a przecież nie chcemy, aby cała nasza praca poszła na marne. Takie działanie zapobiegnie tworzeniu się ognisk rdzy na narzędziach.

Pamiętajmy, iż pierwsze działania zaradcze należy wdrożyć już w momencie, gdy na narzędziach zauważymy niewielki, rudawy nalot. Z łatwością nawarstwia się on, a z czasem odpada od elementu, czyniąc narzędzie praktycznie bezużytecznym.

Gdy narzędzie będzie już suche, możemy je dodatkowo zabezpieczyć preparatem antykorozyjnym. Możemy również zdecydować się na niklowanie powierzchni, co ochroni ją przed korozją.

Mechaniczne usuwanie rdzy

Rdzę z narzędzi da się usunąć w jeszcze jeden sposób – mechaniczny. W tym celu możemy zdecydować się na piaskowanie powierzchni lub zeszlifowanie rdzy za pomocą szlifierki, drucianej szczotki lub papieru ściernego. W tym ostatnim przypadku im papier będzie miał mniejszą gradację, tym szybciej uporamy się z problemem, jednak skutkiem tego będą większe zarysowania na powierzchni narzędzia.

Z tym skutkiem ubocznym możemy z kolei poradzić sobie odpowiednio polerując narzędzia. W tym celu należy użyć papieru o wysokiej gradacji. Zarysowań pozbędziemy się również, nakładając na nie lakier uzupełniający. Na koniec pozostaje nam odpowiednio zabezpieczyć narzędzia poprzez zastosowanie preparatu antykorozyjnego.

Pozbycie się rdzy pozwala powtórnie wykorzystać narzędzia. Musimy jednak mieć na uwadze to, iż po usunięciu korozji, będą się one cechować mniejszą wytrzymałością, a tym samym większą podatnością na uszkodzenia mechaniczne, stąd też raczej nie powinny być one eksploatowane na taką skalę jak na początku.

Podsumowując, na rynku znajdziemy szereg preparatów chemicznych, które pozwolą na łatwe usunięcie korozji z narzędzi. Jeżeli jednak preferujemy naturalne metody, z powodzeniem możemy użyć substancji, które znajdziemy w każdej kuchni. Chodzi tu między innymi o ocet, kwasek cytrynowy, sodę oczyszczoną czy też ziemniaka. Rdzę usuniemy również mechanicznie, wykorzystując szlifierkę, papier ścierny lub drucianą szczotkę.

