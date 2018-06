Gęste włosy, brwi i rzęsy. To zagwarantuje Ci: Smart Graft!

W sprawach wyglądu kobiety i mężczyzn różni wiele, ale łączy przynajmniej jedna rzecz - u obu płci gęste włosy stanowią nieodzowny atrybut atrakcyjności. Gęste włosy odczytywane są jako oznaka kobiecości i męskości, U kobiet na atrakcyjność wpływa również gęstość brwi i rzęs, a te naturalne pozostawiają często wiele do życzenia. Intensywny rozwój medycyny estetycznej w ostatnich latach pozwolił na stworzenie bardzo skutecznego rozwiązania problemu łysienia. Jest nim rewolucyjny system do przeszczepu włosów, o którym opowiedzieli nam specjaliści stosujący technologię Smart Graft w warszawskiej Klinice Miracki.

Smart Graft na problem łysienia

System Smart Graft został stworzony przede wszystkim z myślą o pacjentach zmagających się z nadmierną utratą włosów i postępującym procesem łysienia. To innowacyjna, małoinwazyjna i niemal bezbolesna metoda przeszczepu włosów, która pozwala na przywrócenie naturalnie wyglądającego owłosienia w każdym miejscu na ciele. Transplantacja włosów Smart Graft stanowi doskonałe remedium na najtrudniejsze w leczeniu typy łysienia, w tym androgenowe, pourazowe, po oparzeniach czy napromieniowaniu, dając nadzieję na powrót atrakcyjnej fryzury tym pacjentom, którzy już ją stracili.

Przeszczep włosów Smart Graft - każdy włos na wagę złota

Dlaczego Smart Graft nazywa się tak rewolucyjnym osiągnięciem medycyny estetycznej? Postanowiliśmy zapytać o to dr. Krzysztofa Mirackiego, który jako pierwszy w Polsce wprowadził ten system do swoich klinik.

,,Innowacyjność przeszczepu włosów Smart Graft polega przede wszystkim na wykorzystaniu zaawansowanego systemu pobierania pojedynczych zespołów mieszkowych metodą FUE, co czyni zabieg minimalnie inwazyjnym i odróżnia go od starszych systemów transplantacyjnych. Zaawansowana i wspomagana elektrycznie głowica urządzenia pozwala na precyzyjne pobieranie pojedynczych zespołów mieszkowych zawierających 1-4 mieszków włosowych, a następnie ich automatyczne przesyłanie do sterylnych komór. I tu warto się na chwilę zatrzymać, aby przyjrzeć się specyfice działania tego rewolucyjnego systemu. W jednej z tych komór pobrane grafty ulegają nawilżeniu, co zwiększa przeżywalność włosów po przeszczepie nawet do 98%. To wynik, który przewyższył wszystkie dotychczasowe metody przeszczepu włosów” - tłumaczy dr Miracki.

Specjaliści z Kliniki Miracki podkreślają też, że przeszczep włosów metodą Smart Graft nie wywołuje u pacjenta uciążliwych dolegliwości bólowych i charakteryzuje się znacznie szybszym przebiegiem niż wszystkie pozostałe metody transplantacji. Zabieg nie naraża też pacjenta na długi okres rekonwalescencji pozabiegowej oraz widoczne blizny, a przy tym zapewnia bardzo naturalne efekty - przeszczepione włosy idealnie integrują się z pozostałą częścią fryzury.

Zagęszczanie włosów, brwi i rzęs metodą Smart Graft

Przeszczep włosów Smart Graft to doskonała propozycja nie tylko dla mężczyzn zmagających się z łysieniem, lecz także kobiet zmęczonych makijażem permanentnym brwi czy regularnym zagęszczaniem rzęs u kosmetyczki. Innowacyjny system Smart Graft przewyższa możliwościami wszystkie tego typu zabiegi dostępne na rynku do tej pory, przynosząc o wiele bardziej naturalne i długotrwałe efekty. Wystarczy już pojedynczy zabieg w celu osiągnięcia naprawdę spektakularnych i przynoszących na długo zadowolenie efektów.

