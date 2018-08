Zabiegani w mieście — "rozciągnij" dobę, zatrudniając pomoc domową

Warszawa to miasto dające wiele możliwości. Wielkie korporacje pozwalające na szybki rozwój kariery, niezliczona liczba wydarzeń kulturalnych, wiele miejsc do spędzania czasu z bliskimi i znajomymi. Czas wydaje się tu pędzić o wiele szybciej niż w innych polskich miastach. Mimo to, każdy z nas ma do dyspozycji tylko 24–godzinną dobę. By zaoszczędzić dodatkowe godziny na relaks po pracy czy rozwijanie własnych zainteresowań, warto zastanowić się nad zatrudnieniem pomocy domowej.

Tak mało czasu, tak wiele obowiązków

Choć wielu z nas bardzo by tego chciało, nie jesteśmy w stanie rozciągnąć doby. Mamy do dyspozycji wyłącznie 24 godziny i — nawet, jeśli zdecydujemy się zarywać kilka nocy pod rząd — nigdy nie będziemy mieli dość czasu na zrobienie wszystkiego, czego byśmy chcieli. Poranek większość z nas spędza w biegu, próbując zdążyć przed korkami lub nie spóźnić się na autobus, tramwaj czy metro. Po pracy zakupy, stanie w kolejce i znów korki. Jeszcze tylko wizyta na siłowni lub zabawa z dziećmi, przygotowanie kolacji i lunchboxa na kolejny dzień oraz szybkie porządki w mieszkaniu. Nagle okazuje się, że lada moment wybije północ, a my padamy z nóg, kolejny raz nie znajdując czasu na relaks. Życie w ciągłym pędzie sprawia, że często — nawet, jeśli uda nam się wygospodarować godzinę, czy dwie — nie mamy już sił korzystać z towarzyskich, rozrywkowych i kulturalnych możliwości, których w Warszawie nie brakuje. A przecież wcale nie tak musi wyglądać nasza codzienność. Możemy czerpać radość z życia, jednocześnie nie zaniedbując otoczenia, w którym żyjemy. Możemy spędzać czas poza domem, ciesząc się tym, co oferuje nam miasto i spędzając niezapomniane chwile z najbliższymi, jednocześnie nie martwiąc się o zakupy czy bałagan w domu. Choć brzmi to trochę, jak utopia, jest jak najbardziej osiągalne dla większości z nas. W dodatku nie wiąże sie z niebotycznymi kosztami.

Chcesz zyskać czas? Zatrudnij pomoc domową

By zyskać czas dla siebie, znajomych czy rodziny, warto zastanowić się nad tym, by niektóre ze swoich obowiązków oddać w inne ręce. Nasi bliscy, mieszkający z nami pod jednym dachem, również żyją w ciągłym pędzie. Im także należy się odpoczynek. Na szczęście coraz większą popularność zdobywają takie usługi, jak sprzątanie w Warszawie. Osoby zatrudniane w charakterze pomocy domowej — poza dbaniem o czystość w naszych domach, biurach i mieszkaniach — są w stanie również robić za nas zakupy, pranie, prasować, myć okna, gotować, zajmować się ogrodem, a nawet okazjonalnie zajmować się dziećmi. Korzystanie z pomocy pań sprzątających dawno już przestało być synonimem nowobogackiego stylu życia. Wiele z osób pracujących, jako pomoc domowa, może pochwalić się wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Wiele też zajmuje się tym nie dlatego, że nie ma wyboru czy aspiracji do pracy na wysokich stanowiskach. Po prostu sprzątanie sprawia im przyjemność i chcą na tym zarabiać lub dorabiać sobie do pensji. Praca w charakterze pomocy domowej dawno też przestała być powodem do wstydu. Sumienność, odpowiedzialność, pracowitość, profesjonalizm — tym cechuje się większość osób zajmujących się zarobkowo sprzątaniem. Wynagrodzenie za takie usługi jest zwykle godzinowe i zaczyna się od kilkunastu złotych. Dla wielu z nas nie są to ogromne wydatki, na które nie moglibyśmy sobie pozwolić, na przykład raz czy dwa razy w tygodniu. Dzięki zatrudnieniu pomocy domowej, niewielkim kosztem jesteśmy w stanie zyskać wolny czas, który poświęcimy na relaks, dbanie o relacje z bliskimi czy rozwijanie własnych zainteresowań. W ten sposób, korzystając ze wszystkiego, na co do tej pory nie mogliśmy znaleźć w ciągu dnia chwili, będziemy zawsze mogli cieszyć się porządkiem w domu.

Materiał Partnera