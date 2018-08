10 powodów, dla których warto latać prywatnym odrzutowcem

W dzisiejszych czasach niejednokrotnie to tempo życia dyktuje warunki, do których człowiek musi się dostosować. Nie zawsze pojawia się szansa na chłodną kalkulację w biznesie czy racjonalne podejmowanie decyzji w życiu osobistym. Chcąc czerpać z życia co najlepsze, trzeba wybierać takie opcje, które umożliwią realizację życiowych celów. W pogodzeniu służbowych obowiązków i życia prywatnego niewątpliwie może pomóc udogodnienie w postaci czarteru prywatnego odrzutowca albo nawet jego zakupu.

O tym, że coraz więcej biznesmenów, przedsiębiorców i gwiazd decyduje się na zakup własnego odrzutowca, nie trzeba nikogo przekonywać. To rozwiązanie, które zapewnia im swobodę, mobilność i niebywały komfort. Jeśli uważasz, że na zakup własnej maszyny jeszcze nie jest pora, może warto skorzystać z usług przewoźników, np. Jet Story i wynająć samolot, aby przekonać się jakie to wygodne? Nie masz pewności? Oto 10 powodów, dla których podróżowanie odrzutowcem może Ci się spodobać.

1. To Ty decydujesz kiedy i o której jest odlot. Zawsze na ostatnią chwilę na lotnisku? Stres, że nie zdążysz? Lecąc prywatnym samolotem o nic nie musisz się martwić. To Ty ustalasz warunki z operatorem lotu, o której maszyna ma wystartować. A gdy się spóźnisz, załoga nie poleci bez Ciebie.

2. Możesz lecieć ze swoim pupilem. Nie każda linia lotnicza pozwala na lot zwierząt w kabinie, a tym bardziej na trzymanie go na fotelu obok. W prywatnym odrzutowcu nie jest to najmniejszy problem.

3. W podróży możesz się zrelaksować. Przestronne wnętrza maszyny, wygodne fotele, a niekiedy nawet łóżka, pozwolą Ci na naprawdę komfortowy lot. O zmęczeniu po locie nie będzie mowy.

4. Realizacja biznesowych planów bez zakłóceń. W prywatnym samolocie jest... prywatność! Nie ma obaw, że ktoś przeszkodzi Ci w pracy albo podsłucha Twoje rozmowy ze wspólnikiem czy kontrahentem.

5. Zjesz smaczny posiłek. Wybierając operatora lotu, zwróć uwagę, aby była możliwość zamówienia posiłku z wybranej przez Ciebie restauracji. Taką opcję oferuje wspomniane wcześniej Jet Story. Dzięki temu możesz na przykład zaoferować japońskiemu klientowi najlepsze sushi w mieście podczas wspólnego lotu, a bliskiej osobie w drodze na wakacje, ciasto z jej ulubionej knajpki.

6. Oszczędzasz czas. Nie musisz dostosowywać swoich planów do terminów lotów, oczekiwać na opóźnione samoloty czy przesiadać się do innych maszyn. Co więcej, istnieje duże prawdopodobieństwo, że maszyna będzie mogła wystartować lub wylądować na innym lotnisku, bliższym Twojemu celowi, na które regularne linie lotnicze nie kursują.

7. Czujesz się bezpiecznie. Choć przepisy bezpieczeństwa dla wszystkich samolotów są takie same, to maszyny prywatne mają przewagę nad komercyjnymi. Jaką? Przede wszystkim taką, że na pokład wchodzą ci, których zaprosisz. Oraz oczywiście wykwalifikowana załoga. Co więcej, na lotnisku spędzasz znacznie mniej czasu – najczęściej masz do dyspozycji terminale VIP. Dzięki temu jakiekolwiek ryzyko – np. kradzieży, napaści czy ataku terrorystycznego, jest ograniczane do minimum.

8. Niczym się nie martwisz. Decydując się na pomoc renomowanego i doświadczonego operatora lotu, zyskujesz pewność, że wszystko będzie dopięte na ostatni guzik. Kierowca może odebrać Cię spod domu i dowieźć wprost na lotnisko, gdzie będzie czekała maszyna.

9. Jesteś niezależny. Nie musisz bać się o brak wolnych miejsc na pokładzie dla całego zespołu albo o to, że Twoje dziecko w samolocie nie będzie miało miejsca obok Ciebie. W trakcie rezerwacji możesz wybrać taką maszynę, jaka będzie dla Ciebie najodpowiedniejsza.

10. W prywatnym samolocie spędzasz czas tak, jak lubisz. Być może zagranie meczu w koszykówkę nie jest możliwe, ale już partia w warcaby z przyjacielem jak najbardziej. Możesz w spokoju poczytać książkę, obejrzeć ulubiony serial czy przygotować się do konferencji. Nikt, ani nic, nie będzie Ci przeszkadzać.

A może jednak kupić prywatny odrzutowiec?

Powyższe argumenty są tak silne, że wolisz wejść w posiadanie własnego pokładu niż czarterować loty? Nie ma problemu. W ofercie Jet Story - http://jetstory.com/, znajdziesz także możliwość doradztwa podczas decyzji zakupowej, a także wsparcie, kiedy już wejdziesz w posiadanie własnego odrzutowca. Posiadanie maszyny wymaga odpowiedniej dbałości o nią – przeglądów, napraw i konserwacji. Powierzając te kwestie specjalistom, przez długie lata będziesz mieć możliwość cieszenia się jej świetnością. Jako ciekawostkę dodajmy, że w chwilach, kiedy Twój osobisty odrzutowiec nie jest eksploatowany, możesz go oddawać w wynajem. Wówczas operator będzie udostępniał samolot prywatnym klientom, za co oczywiście otrzymasz określony ekwiwalent. Można więc na tym również zarobić. Trudno szacować ile, bo to jest uzależnione od szeregu czynników – począwszy od rodzaju maszyny, przez jej wyposażenie, aż po trasy, na jakich będzie latał odrzutowiec.

Lot prywatnym odrzutowcem ma jak widać wiele zalet. Można taką maszynę mieć na własność, ale można też czarterować loty u operatorów. Od Ciebie zależy, którą opcję wybierzesz. W każdym razie warto rozważyć obie, bowiem nie ulega jakimkolwiek wątpliwościom, że to wygodne rozwiązanie, które daje tak cenną w dzisiejszych czasach mobilność.

Materiał Partnera