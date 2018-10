Jak bezpiecznie pożyczać pieniądze?

Pożyczanie pieniędzy zawsze niesie za sobą ryzyko, możemy jednak ograniczyć je do minimum. Prezentujemy pięć zasad, o których powinien pamiętać każdy przyszły pożyczkobiorca, jeśli chce uniknąć niepotrzebnych problemów.

Według statystyk Biura Informacji Kredytowej, co drugi Polak ma na swoim koncie kredyt bądź pożyczkę. Nic w tym dziwnego, gdyż zaciągnięcie takiego zobowiązania w banku, czy też w sektorze pozabankowym chyba jeszcze nigdy nie było tak proste. Powszechna dostępność pożyczek i łatwość ich uruchamiania, sprawiają, że często decydujemy się na to rozwiązanie pod wpływem chwili. Niestety, konsekwencją takiego działania bywają trudności ze spłatą miesięcznej raty, a co za tym idzie pogłębiające się z biegiem czasu problemy finansowe.

W przypadku kredytów czy szybkich chwilówek online, nie powinno być zatem miejsca na spontaniczność. Zanim zdecydujemy się na konkretne rozwiązanie finansowe, powinniśmy ocenić, czy w naszym przypadku na pewno będzie to bezpieczne posunięcie. A jak dokonać takiej oceny? Poniżej prezentujemy pięć obowiązkowych działań, które powinien wykonać przyszły pożyczkobiorca, zanim zdecyduje się na zawarcie jakiejkolwiek umowy finansowej.

1. Dopasuj kwotę pożyczki oraz okres spłaty do swoich możliwości

Choć banki i firmy z sektora pozabankowego oferują swoim klientom coraz większe kwoty, warto zastanowić się czy nasz domowy budżet rzeczywiście będzie w stanie udźwignąć takie obciążenie. Wysokie kwoty pożyczek generują wysokie koszty, a co za tym idzie, zwiększają miesięczną ratę zobowiązania. Nie każdy budżet domowy przygotowany jest na tak kolosalne wydatki.

Źle dobrane parametry pożyczki, prędzej czy później doprowadzą więc do kłopotów finansowych. Chcąc pożyczać bezpiecznie, należy ocenić jaką część miesięcznego budżetu jesteśmy w stanie przeznaczyć na spłatę pożyczki, a następnie pod tym kątem wybrać ostateczną kwotę zobowiązania i odpowiedni okres spłaty.

2. Porównaj oferty pożyczek za pomocą internetowych porównywarek

Kiedy ustalimy już, na jakie parametry zobowiązania możemy pozwolić sobie przy obecnym kształcie domowego budżetu, sprawdźmy, jak kształtują się ceny takiej pożyczki w instytucjach finansowych. W tym przypadku z pomocą przychodzą nam różnorakie serwisy finansowe dostępne online, gdzie wskazujemy jedynie kwotę i okres spłaty, a system sam przedstawia nam koszty danego zobowiązania. Jeśli chodzi o rynek pozabankowy, koszty pożyczki sprawdzimy np. rankingu pożyczek na raty na bezpiecznechwilowki.pl.

Znając ceny pożyczek w poszczególnych firmach pożyczkowych czy też bankach, szybko ocenimy, która z ofert będzie dla nas najkorzystniejsza finansowo. Może więc okazać się, że oferta pożyczki, z której jeszcze przed chwilą chcieliśmy skorzystać, wcale nie jest tą najlepszą.

3. Dokładnie zapoznaj się z umową pożyczki oraz innymi dokumentami dotyczącymi zobowiązania

Zanim potwierdzimy chęć zaciągnięcia pożyczki podpisaniem stosownej umowy, powinniśmy dokładnie zapoznać się z jej zapisami. Nie bez znaczenia są także inne dokumenty otrzymane od pożyczkodawcy, np. formularz informacyjny. To właśnie w tych miejscach znajdziemy dokładną informację o kosztach czy warunkach dotyczących naszego zobowiązania. Warto zwrócić uwagę na te kwestie i zastanowić się, czy są one dla nas akceptowalne.

Jeśli jakiś punkt umowy jest dla nas niejasny, nie bójmy się prosić o wyjaśnienie. Tylko będąc w pełni świadomym konsekwencji wynikających z umowy, możemy zawrzeć ją w miarę bezpiecznie.

4. Sprawdź, czy terminy narzucone przez pożyczkodawcę są realne do spełnienia

W dokumentach pożyczki powinien znaleźć się harmonogram spłaty zobowiązania. Warto sprawdzić, jakie terminy proponuje pożyczkodawca i ocenić, czy damy radę się do nich dostosować. Przykładowo, na dzień płatności raty lepiej wybrać datę przypadającą na termin wpływu na konto naszego wynagrodzenia. W ten sposób zyskamy pewność, że każdorazowo będziemy dysponować odpowiednimi środkami na spłatę zobowiązania. Jeśli więc zaoferowany przez pożyczkodawcę harmonogram nie jest nam na rękę, powinniśmy poinformować o tym przyszłego pożyczkodawcę i wnioskować o jego zmianę.

5. Oddaj pieniądze zgodnie z umową. Jeśli to niemożliwe, koniecznie powiadom pożyczkodawcę o tym fakcie!

Nie podpisujmy umowy pożyczki, jeśli wiemy, że nie damy rady dotrzymać zaproponowanych przez pożyczkodawcę terminów. Każde opóźnienie w spłacie będzie bowiem generowało dodatkowe koszty.

Jeśli natomiast problemy z terminową spłatą pojawią się już w trakcie korzystania z pożyczki, koniecznie poinformujmy o tym fakcie naszego pożyczkodawcę. W wielu przypadkach pożyczkodawcy są skłonni pójść na pewne ustępstwa i np. dostosować nowe terminy spłaty tak, aby klient był w stanie wywiązać się ze swojego zobowiązania. Najgorsze, co możemy zrobić w takiej sytuacji, to unikanie kontaktu z drugą stroną umowy. Nie idźmy zatem tą drogą.

Podsumowując

Zastosowanie powyższych rad nie zapewni nam oczywiście stuprocentowego bezpieczeństwa w temacie pożyczania pieniędzy. Nawet jeśli teraz wybierzemy najlepszą ofertę, nie oznacza to, że ominą nas trudności ze spłatą. Nikt nie jest bowiem w stanie przewidzieć sytuacji losowych, które mogą mieć znaczący wpływ na możliwości naszego domowego budżetu. Dlatego też, tak jak wspomnieliśmy na wstępie, pożyczanie pieniędzy zawsze wiąże się z ryzykiem. Niemniej jednak, przestrzegając przedstawionych tutaj zaleceń możemy sprawić, że konsekwencje wynikające z ewentualnych problemów nie będą aż tak bolesne.

