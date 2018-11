Wypożyczenie samochodu – kiedy się opłaca?

Prawo jazdy to dziś konieczność – wiele osób podziela ten pogląd i decyduje się na kurs zaraz po osiemnastych urodzinach, lub nawet jeszcze przed nimi. Zezwolenia na prowadzenie samochodu wyrabiają osoby starsze oraz te, które nigdy nie interesowały się motoryzacją i nie sądziły, że będą prowadzić auto.

Nie każdy chce jednak posiadać własny samochód. Jak z tego wybrnąć? Na początku sprawdźmy inny scenariusz – wakacje na drugim końcu Polski lub za granicą, tani przejazd autokarem i wielka chęć zwiedzania na miejscu. To jedna z wielu sytuacji, w których przydałby si samochód. Odpowiedzią na te i wiele innych problemów jest wypożyczenie pojazdu za pośrednictwem jednej z wielu firm świadczących takie usługi.

Wyjazd na wakacje

Wypożyczanie samochodu na wakacje lub urlop rozpowszechniło wypożyczalnie i sprawiło, że stały się coraz bardziej potrzebne. Nie zawsze wyjazd własnym samochodem opłaca się tak, jak przejazd komunikacją zbiorową. Paliwo potrzebne do przedostania się na drugi koniec Polski lub do innego kraju będzie przypuszczalnie droższe, niż bilet lotniczy czy wykupione odpowiednio wcześniej miejsce w wygodnym, nowoczesnym autokarze. Na miejscu jednak nic nie zastąpi samochodu – zwłaszcza, gdy w planach jest zwiedzanie okolicy. Odpowiedź stanowi wypożyczalnia. Dzięki niej nie trzeba zabierać własnego samochodu ani rezygnować z odwiedzania okolicznych miejscowości i atrakcji turystycznych w miejscu pobytu. Wypożyczalnie nastawione na urlopowiczów zapewniają atrakcyjne ceny oraz możliwość odbioru samochodu poza siedzibą firmy. Proponowane pojazdy są bezpieczne, sprawne i wygodne. Warto w ten sposób zaoszczędzić nieco pieniędzy i wysiłku, jaki kosztowałby dojazd do oddalonego o setki kilometrów miejsca własnym autem.

Wypożyczając samochód na wakacje trzeba zawsze pamiętać, że wakacje nie stanowią urlopu od rozsądku. Prowadzenie po alkoholu czy łamanie przepisów za kierownicą wypożyczonego samochodu jest tak samo naganne, jak w codziennych dojazdach do pracy.

Ratunek po usterce

Kolejną okolicznością, kiedy wypożyczenie samochodu staje się jedną z lepszych opcji, jest usterka własnego pojazdu. Naprawy potrafią potrwać naprawdę długo, a nie każdy ubezpieczyciel oferuje klientom pojazd zastępczy. Co więcej, wielu kierowców nie decyduje się w ogóle na wykupienie AC. Gdy samochód zepsuje się lub zostanie uszkodzony podczas kolizji na drodze, codzienny dojazd do pracy może stać się naprawdę utrudniony. Bezpieczna i wygodna opcja, jaką jest wynajem samochodu stanowi nieocenioną pomoc. Wpisując w wyszukiwarkę hasło wynajem aut Warszawa możemy zapoznać się z ofertą bardzo wielu wypożyczalni, różniących się ceną, marką oferowanych samochodów czy warunkami umowy. Możliwość poruszania się wypożyczonym samochodem w oczekiwaniu na naprawę własnego oszczędzi wielu powodów do stresu.

Nowy wzór komunikacji

Coraz więcej osób, szczególnie w dużych miastach o rozbudowanej sieci komunikacji miejskiej, decyduje się w ogóle nie mieć własnego samochodu. Powody są różne – wśród najczęściej wymienianych znajdują się chęć chronienia środowiska naturalnego, przyczynienia się do mniejszych korków w mieście lub zaoszczędzenia pieniędzy, które posiadacz auta musi wydać na ubezpieczenie, paliwo i niezbędne prace konserwacyjne. W mieście można poruszać się:

* tramwajami,

* autobusami,

* metrem,

* rowerem

Wiele osób wybiera też piesze spacery. Czasem jednak samochód okazuje się niezastąpiony – na przykład podczas weekendowego wypadu za miasto. Wypożyczalnia samochodów staje się wtedy najlepszą możliwą opcją, atrakcyjną finansowo i na chwilę, bez długotrwałych zobowiązań.

Niekiedy wypożyczenie samochodu może też uratować sytuację losową, na przykład konieczność szybkiego odbioru bliskiej osoby z lotniska czy oddalonego miasta, gdy z powodu pogody pociąg nie przyjedzie. Dawniej takie zdarzenia w zestawieniu z brakiem własnego auta stanowiły poważny problem, dziś wypożyczalnie w dużej mierze go rozwiązały.

Jak wybrać najtańszą ofertę?

Najrozsądniejszą opcją jest skorzystanie z wyszukiwarki, na przykład taniwynajemaut.pl – to duża baza, w której znajduje się około 1600 wypożyczalni z całej Polski i 170 innych państw. Wpisując lokalizację, przewidywaną datę odbioru oraz zwrotu samochodu, można zapoznać się z całą listą najlepiej odpowiadających określonym wymogom firm.

Wyszukiwarka pokazuje, gdzie będzie najtaniej i najkorzystniej. To wygodne, godne zaufania narzędzie, zastępujące wielogodzinne przeglądanie i porównywanie ofert za pośrednictwem Google. Warto również poszukać opinii klientów na temat wytypowanej wypożyczalni – choć większość z nich to uczciwe firmy, zdarzają się próby oszustwa.

Materiał Partnera