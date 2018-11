Nowoczesne oświetlenie ścienne - kinkiety od Ardant.pl

Projektując wnętrze o charakterystyce nowoczesnej należy pamiętać o oświetleniu. Odgrywa ono niebagatelną rolę w pomieszczeniach o tej stylistyce. W nowoczesnym podejściu do światła i oświetlenia przewija się motyw, że pojedynczy, centralny żyrandol to za mało. Ważną rolę, bowiem w tego typu aranżacji odgrywa światłocień, który można uzyskać za pomocą kilku źródeł światła. Doskonale nadają się do tego kinkiety, które można stosować nie tylko w pomieszczeniach długich i wąskich, gdzie centralne źródło światła nie zdaje egzaminu, ale także w salonie, sypialni lub w pokoju gościnnym.

Nowoczesne kinkiety oświetlają już nie tylko pionowo w dół, ale również w górę, a także dają poświatę na cały pokój. Zazwyczaj są wykonane z dobrej jakości materiałów i przechodzą testy jakościowe narzucane przez prawo oraz producentów. Dobrze wykonany doskonale się prezentuje i jest niezwykle trwały.

Jednym z przykładów kinkietów od Ardant.pl jest Mento firmy Nordlux, który może świecić w każdym kierunku, ponieważ źródło światła zostało zamontowane na tak zwanej „gęsiej szyi”. Kinkiet ten można dowolnie ustawiać poprzez pociągnięcie go w swoją stronę. Świetnie sprawdza się we wszelkich aranżacjach minimalistycznych z uwagi na swój niepozorny wygląd. Dobrze podkreśla zawartość półki przy której jest usytuowany, świetnie wygląda też koło lustra lub obrazu powieszonego na ścianie. Bardzo ciekawie prezentuje się w sypialni jako lampka nocna, albo w salonie spełniając funkcję światła wspomagającego.

Innym interesującym nowoczesnym kinkietem jest Tivoli od Astro Lighting. Jest on niewielki i okrągły, daje kierunkowe światło w dół, przez co nie oślepia osób patrzących bezpośrednio na niego. Do dobrego oświetlenia długiej ściany potrzeba kilku sztuk, ze względu na jego niewielkie rozmiary. Dobrze wygląda w połączeniu ze stalą kortenowską oraz industrialnymi stalowymi elementami wykończenia. Świetnie prezentuje się na niewielkiej wysokości kilkudziesięciu centymetrów od podłogi, gdzie może zaznaczać ciekawy cokół ściany, albo ładne płytki.

Bardzo dobrym przykładem kinkietu o nowoczesnym designie jest ledowy Orpheus z kolekcji Astro Lighting. Chromowany stożek o zaokrąglonym wierzchołku świetnie prezentuje się na ścianie z betonu architektonicznego, cegły albo szkła lacobel. Dobrze wygląda w przedpokoju, łazience oraz na klatce schodowej. Jego nieprzeciętny design jest stworzony do oświetlania nowoczesnych minimalistycznych dodatków w ostrych kolorach. Pasuje do prostych mebli o stylistyce pop art, które charakteryzują się dużą ergonomią z wykorzystaniem tworzyw sztucznych. Dobrze wygląda wśród gładkich błyszczących powierzchni.

Kinkiety nowoczesne to temat rzeka, bogactwo form i projektów sprawia, że każde pomieszczenie można zaprojektować oryginalnie i niepowtarzalnie nie tracąc nic z charakterystyki stylu, który jest bardzo indywidualny, czerpie z innych stylów tworząc oryginalny charakter pomieszczenia, a przy tym stawia na funkcjonalność i przestrzenność.

Materiał Partnera