Czym są chwilówki online, gdzie się o nie starać i ile można pożyczyć?

Rozwój technologiczny wykorzystała również branża finansowa – klienci zainteresowani pożyczką mogą złożyć wniosek przez internet. W udzielaniu pożyczek przez internet specjalizują się firmy pożyczkowe, które proponują tzw. pożyczki online.

Pożyczka online, czyli pożyczka przez internet

Dla pożyczek online charakterystyczne jest to, że są one udzielane przez internet. Wystarczy uzupełnić wniosek na stronie pożyczkodawcy, a po kilku minutach na maila i podany numer telefonu przyjdzie informacja zwrotna. Jeżeli decyzja jest pozytywna, to klient zostanie też poinformowany, jakie kroki musi wykonać, aby dopełnić formalności.

Ponieważ chwilówki online są udzielane szybko, to są one uznawane za pomoc doraźną. Najczęściej sięgają po nie osoby, które potrzebują pilnego dostępu do dodatkowych środków. Jeżeli chcesz wiedzieć, kiedy chwilówki online się przydają, zajrzyj pod ten adres.

Oferta firm udzielających pożyczek online

Firmy pożyczkowe udzielające pożyczek online mają bardzo zróżnicowane oferty. Większość specjalizuje się w proponowaniu szybkich, krótkoterminowych pożyczek. Przykładowo:

Extraportfel proponuje pożyczki w wysokości od 100 do 3000 zł na okres od 5 do 45 dni,

Chwilówkomat pożycza klientom od 500 do 2000 zł na okres od 7 do 30 dni,

firma NetCredit ma w ofercie pożyczki od 300 do 3000 zł na okres od 14 do 30 dni,

Klienci, którzy pożyczają po raz pierwszy, najczęściej nie mogą liczyć na pożyczkę w maksymalnej kwocie, ale z drugiej strony nie muszą ponosić dodatkowych kosztów związanych z jej udzieleniem. Oznacza to, że do oddania mają dokładnie tyle, ile pożyczyli.

Kto i jak może zaciągnąć pożyczkę?

Pożyczka online to rozwiązanie dla każdej osoby, która pilnie potrzebuje dodatkowych środków i ma zdolność kredytową, czyli jest w stanie spłacić zaciągnięte zobowiązanie we wcześniej ustalonym terminie. Mimo że firmy pożyczkowe mają mniej restrykcyjne wymagania niż banki, to jednak oczekują od klientów spełniania kilku warunków. Najczęściej klient musi:

być pełnoletni (chociaż na rynku są także firmy udzielające pożyczek klientom w wieku od 20 czy 21 lat),

mieć obywatelstwo polskie,

posiadać numer telefonu i adres mailowy (na ten drugi jest przesyłana umowa do wglądu),

wyrazić zgodę na weryfikację jego danych w bazach dłużników (każda z firm pożyczkowych sprawdza inne bazy),

mieć indywidualne (osobiste) konto bankowe.

Większość pożyczkodawców nie wymaga dostarczania zaświadczenia o zarobkach, choć są i tacy, którzy wymagają, aby klient podał dane pracodawcy.

Jak przebiega weryfikacja tożsamość klienta?

Pożyczki online są udzielane przez internet. Klient składa wniosek poprzez stronę wybranego pożyczkodawcy, a weryfikacja danych osobowych odbywa się poprzez tzw. przelew weryfikacyjny. Polega on na tym, że z rachunku osobistego wnioskodawca przelewa na wskazane konto należące do firmy pożyczkowej np. 1 gr lub 1 zł.

Aktualnie część firm umożliwia weryfikację danych również w inny sposób – przez specjalne aplikacje. To rozwiązanie szczególnie korzystne dla osób, które nie mają środków na rachunku, bo aplikacja porównuje jedynie dane osobowe.

Pożyczka online – jak szybko otrzymam środki?

Firmy pożyczkowe przywiązują bardzo dużą uwagę do czasu realizacji wniosków. Klient otrzymuje odpowiedź w zaledwie kilka minut po złożeniu wymaganych dokumentów. W ciągu kolejnych minut (najczęściej w ciągu kwadransa) środki zostają zaksięgowane na wskazanym przez niego rachunku bankowym.

Opóźnienia w księgowaniu środków mogą mieć miejsce w godzinach nocnych i weekendy. Wówczas klient dodatkowo powinien sprawdzić, czy pożyczkodawca korzysta z usług tego samego banku.

