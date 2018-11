Podstawowe zadania i funkcje konta demo na rynku Forex i CFD

Na platformach brokerskich brokerów umożliwiających inwestowanie na rynku Forex i CFD można założyć zwykle dwa rodzaje kont. To konto demonstracyjne i realne lub rzeczywiste.

Konto demo, nazywane także kontem treningowym zostało stworzone po to, aby początkujący inwestorzy mogli nauczyć się praktycznych aspektów prowadzenia inwestycji na dynamicznym, międzynarodowym rynku Forex i CFD. Jednak nie tylko do nauki ma ono służyć.

Dla początkujących traderów

Konto demonstracyjne to przepustka do świata Forex i CFD, ale stworzona w taki sposób, aby na początku prowadzenia inwestycji inwestor nic nie tracił. Broker oddaje do dyspozycji nowego tradera na koncie demonstracyjnym wirtualne środki finansowe, którymi można obracać na platformie brokerskiej o takiej samej funkcjonalności, jak ta udostępniona doświadczonym graczom. Dlatego trzeba podkreślić, że konto demo ma na celu pokazanie klientom brokera funkcjonowania platformy inwestycyjnej. Kiedy oswoją się oni z jej opcjami na koncie treningowym, łatwiej będzie im prowadzić realne inwestycje w przyszłości przy użyciu zwykłego konta.

Zadaniem konta demonstracyjnego jest też nauka przeprowadzania podstawowych operacji na rynku Forex, takich jak otwieranie i zamykanie zleceń. Ma ono na celu zaznajomienie się ze specyfiką rynków finansowych. Żadne publikacje i teoria działania rynku Forex i CFD nie zastąpią traderom informacji, jakie sami mogą zgromadzić przy prowadzeniu treningu z wykorzystaniem konta demo. Zobrazuje ono też zasady zarządzania kapitałem w taki sposób, aby ograniczać ryzyko inwestycyjne.

Również dla doświadczonych traderów

Każda platforma brokerska jest nieco inna. Mogą one różnić się funkcjonalnością, szatą graficzną, nawigacją, czy opcjami analitycznymi. Dlatego zmieniając platformę, nawet doświadczony trader może mieć pewne problemy z obsługą nowej platformy. W takiej sytuacji założenie konta demo będzie dla niego sposobem na zaznajomienie się ze specyfiką funkcjonowania platformy inwestycyjnej. Doświadczeni gracze mogą też zyskać na kontach demonstracyjnych szansę na testy nowych strategii inwestycyjnych, bez narażania się na jakiekolwiek straty finansowe. Konto testowe - demo jest zwykle bezpłatne i nie zobowiązuje tradera do otwarcia na tej samej platformie brokerskiej zwykłego konta inwestycyjnego, dlatego bez problemu i bez kosztów można je otworzyć w dowolnej sytuacji.

Testy na koncie demo

Na największych platformach brokerskich klienci bez trudu założą konto demonstracyjne, które stanie się narzędziem nauki zasad funkcjonowania rynku Forex i CFD. Można za pośrednictwem takiego konta prowadzić zaawansowane testy i traktować rachunek Forex demo w podobny sposób, jakby był to zwyczajny rachunek live. Przede wszystkim konta demonstracyjne zostały stworzone do nauki dla młodych, początkujących traderów. Niemniej pozwolą one na testowanie wszystkich założeń przyjętej strategii, co umożliwi ich modyfikację, jeśli zajdzie taka potrzeba. Wersja demo rachunku umożliwia sprawdzanie rynków, na których trader chciałby w przyszłości handlować. Można też przeprowadzać testy interwałów czasowych, oswajać się z godzinami handlu i szczytami zawierania transakcji. Trader ma możliwość wypracować sobie na koncie demo odpowiednią dla siebie metodę otwierania, prowadzenia oraz zamykania transakcji oraz stworzyć zasady zarządzania ryzykiem, aby jego poziom był w pełni akceptowalny.

Kiedy zamknąć konto demo?

Inwestor testujący swoje strategie inwestycyjne i uczący się zasad panujących na rynkach Forex i CFD z czasem będzie chciał zakończyć wirtualne inwestowanie za pośrednictwem konta demonstracyjnego. Wcale nie ma obowiązku otwarcia konta live. Jeśli uzna, że handel na rynku Forex i CFD nie jest przeznaczony dla niego, będzie mógł po prostu zakończyć przygodę z walutami i inwestowaniem w nie. W przeciwnym wypadku może otworzyć zwyczajne konto tradera na platformie brokerskiej, wpłacić depozyt zabezpieczający i rozpocząć realne inwestowanie.

