Czy dzieci powinny mieć osobne pokoje?

Jeśli jesteśmy szczęśliwymi rodzicami dwójki, trójki, a może jeszcze większej gromadki dzieci, pewnie staniemy przed wyborem: czy dzieci powinny mieć osobne pokoje? Zanim podejmiemy decyzję, warto zadać sobie kilka pytań.

W jakim wieku są dzieci?

Im większa różnica wieku między dziećmi, tym potrzeba posiadania osobnych pokoi jest większa. Nastolatek będzie miał zupełnie inne wymagania niż przedszkolak. Potrzebuje spokoju do nauki, ale też prywatności. Powinien mieć komfort w zaproszeniu kolegów czy koleżanek, bez towarzystwa młodszego rodzeństwa. Dzieciom w podobnym wieku łatwiej będzie zorganizować wspólną przestrzeń do zabawy.

Jakie płci są dzieci?

Jeśli dzieci są małe i w zbliżonym wieku, płeć nie ma jeszcze takiego znaczenia. Wspólna zabawa chłopca i dziewczynki jest jak najbardziej udana, wobec tego nie ma większego problemu w tym temacie. Starsze rodzeństwo jednak potrzebuje więcej prywatności. Intensywny okres dojrzewania, zmieniające się gusta muzyczne, spotkania towarzyskie, burze hormonów … Wszystko może być przyczyną nieporozumień między nastolatkami. Jeśli mamy w domu młodą kobietę i nastoletniego mężczyznę, warto zapewnić im prywatność w postaci osobnych pokoi.

Ile mamy miejsca?

To oczywiście najważniejszy czynnik. Jeśli mamy dom, w którym możemy wygospodarować dodatkowy osobny pokój, warto zastanowić się nad takim rozwiązaniem. Co w sytuacji, w której nie mamy takiej możliwości? Wtedy rozwiązaniem może być przedzielenie przestrzeni np. szafą czy panelami dekoracyjnymi, które w razie potrzeby można zasłonić i oddzielić się od rodzeństwa. Jeśli mamy małe dzieci, podziałem wspólnego pokoju może być kolor ścian – jedna część pokoju niebieska, druga zielona. Możemy również oddzielić dzieci za pomocą kolorowych dywaników, postawieniem regału z koszami na zabawki pośrodku pokoju czy nawet wyborem dwóch różnych wykładzin. Takie symboliczne zaznaczenie części pokoju pozwoli na wyznaczenie osobnych stref.

Razem czy osobno – jakie są dobre strony?

Wspólny pokój niesie z sobą wiele korzyści. Rodzeństwo spędzające dużo czasu razem może nawiązać silną więź – wspólna zabawa, wspólne zainteresowania i pasje. Wspólny pokój to także dobra lekcja współpracy i dzielenia zarówno przestrzeni, jak i zabawek. To okazja do nauki radzenia sobie z konfliktami, rozwiązywania sporów i wypracowania kompromisu. Osobne pokoje to jednak więcej prywatności. W razie konfliktowej sytuacji dzieci mogą rozejść się do swoich pokoi, gdzie będą miały przestrzeń do wyciszenia i uspokojenia emocji, by po ochłonięciu rozwiązać problem. Osobne pokoje to także więcej spokoju do nauki – każde dziecko potrzebuje innych warunków do odrabiania lekcji. Jedni wolą absolutną ciszę, inni lubią uczyć się przy dźwiękach muzyki. Osobny pokój stwarza możliwość dostosowania warunków do indywidualnych potrzeb.

Jak podjąć decyzję?

Warto porozmawiać na temat z innymi rodzicami, którzy stanęli przed takim wyborem i podjęcie decyzji mają już za sobą. Na pewno podzielą się zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi stronami oby rozwiązań. Należy jednak pamiętać, że każde dziecko jest inne – ma inne potrzeby, inny rytm biologiczny, inny charakter. Aby uniknąć konfliktów w możliwie jak najwyższym stopniu, warto wziąć pod uwagę te czynniki. Warto również porozmawiać z pociechami. Jeśli stanowczo wyrażają swoje zdanie, że chcą osobne pokoje, a nasze warunki mieszkaniowe nam na to pozwolą, warto spełnić ich prośbę. Jeśli będą chciały spędzać razem czas – znajdą na to sposób, a osobne pokoje w niczym im nie przeszkodzą.

Remont czy przemeblowanie?

