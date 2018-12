Turcja - ulubiony kierunek wakacyjny Polaków

Turcja to kraj bardzo rozległy i tym samym bardzo zróżnicowany. Mamy tu i góry i morze, także turystycznie bardzo korzystny. Zachwyca bogactwem kulturowym, pięknymi plażami, orientalnymi potrawami i błękitnym morzem. Do odwiedzenia tego kraju potrzebna będzie tylko wiza kupowana przez internet i ważny paszport. Obecnie na rynku jest bardzo duży wybór najróżniejszych ofert last minute, szczególnie bardzo popularne są te dla rodzin z dziećmi. Wspaniałe kurorty, aqua parki, cała masa atrakcji dla dzieci to wszystko na terenie jednego hotelu. Najpopularniejszym nadmorskim kurortem jest Alanya. Kurort ten ciągnie się na długość ponad 50 km. Centralną częścią Riwiery jest miasto Alanya ze słynną plażą Kleopatry oraz ogromnym wyborem pubów, barów i dyskotek oraz smacznych restauracji. To miejsce polecamy na wakacyjne szaleństwa, dla młodych osób, bo tam nie sposób się nudzić wieczorami!

Drugim bardzo popularnym miastem na Riwierze Tureckiej jest historyczne Side, zachęca pięknymi plażami, malowniczym portem jachtowym i dobrze zachowanym amfiteatrem i świątynią Apolla. Kolejnym tym razem bardziej luksusowym kurortem jest Belek położony ok 35 km od lotniska. To tu znajdują się luksusowe hotele i pola golfowe, do tego szerokie, piaszczyste plaże, restauracje i centra rozrywki sprawiają, że jest wybierany przez zamożniejszych klientów na wakacje. Z Riwiery Tureckiej najbliżej mamy do Kapadocji. Miejsce którego nie da się porównać do innych na świecie. Lot balonem nad formacjami skalnymi na długo zapadnie w pamięci każdego turysty. Trochę inna w ukształtowaniu jest druga strona Turcji nazywana Turcją egejską.

Do najpopularniejszych kurortów turystycznych zaliczamy tu Marmaris, Bodrum, Oludeniz i Fethiye. W Marmaris i Bodrum kwitnie życie nocne, jest również najbardziej ekskluzywnym i eleganckim kurortem Turcji. Wakacje w zachodniej Turcji można sobie urozmaicić wycieczkami fakultatywnymi , ponieważ najbliżej jest stąd do Efezu i Pamukkale. W Efezie znajduje się jedne z największych muzeów, świątynia Artemidy to jeden z siedmiu cudów starożytnego świata. Natomiast w Pamukkale znajdują się niepowtarzalne kaskady wapienne i różne formacje. Z uwagi na swoje naturalne piękno Pamukkale jest określanie mianem ósmego cudu świata. Wakacje w Turcji będą na pewno niepowtarzalnym przeżyciem pełnym słońca, turkusów morza i wspaniałych zabytków okraszonych smaczną kuchnią.

