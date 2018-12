Wybrzeża Morza Śródziemnego - najpopularniejsze kurorty

Marzysz o wyjeździe do miejsca, które ujmie cię nie tylko zapierającymi dech w piersi krajobrazami ale również wyjątkowym smakiem lokalnych potraw i niepowtarzalnym klimatem? Jeśli tak, to wybierz się do jednego z krajów śródziemnomorskich.

Regiony basenu Morza Śródziemnego

Kraje zlokalizowane wokół basenu Morza Śródziemnego od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem ze strony turystów. Wpływ ma ten fakt wywiera między innymi bogactwo kulturowe.Turecka Hagia Sofia czy grecki Akropol są tego najlepszym przykładem. Jak wspominaliśmy, tamtejsze kraje słyną również ze świetnej kuchni. W końcu któż z nas nie słyszał o francuskich winach i serach, włoskich makaronach bądź też hiszpańskiej paelli? Miłośnicy sztuki także będą czuć się tu jak przysłowiowe ryby w wodzie. Sporą ilość muzeów znajdą bowiem we włoskiej Florencji czy hiszpańskim Narodowym Centrum Sztuki Królowej Zofii. Jeśli natomiast chciałbyś odwiedzić najbardziej znane miejsca świata, to nic nie stoi na przeszkodzie wypicia lampki francuskiego wina w jednej z restauracji na Wieży Eiffla czy odbycia niezapomnianego spaceru po Forum Romanum w Rzymie. Warto dodać, iż bilety lotnicze do wspomnianych miejsc zarezerwujesz na loty.itaka.pl.

Namiętna Hiszpania

Hiszpania to kraj pełen tajemnic, namiętności i wyrafinowanego smaku. Turyści kochają to miejsce ze względu na wyjątkowe plaże. W końcu żaden miłośnik słońca czy też sportów wodnych nie będzie w stanie oprzeć się linii brzegowej liczącej około 8000 km! Niemniej jednak wspomniane, malownicze kąpieliska nie są jedynym atutem tego niepowtarzalnego miejsca. Słoneczna Hiszpania zaskakuje również różnorodnością geograficzną. Znajdziemy tu bowiem zarówno skryte pod pierzyną śniegu góry, zielone od licznej roślinności wyspy, doliny oraz pagórki, jak i rozległe równiny. Oczywiście na uwagę zasługuje także hiszpańska kuchnia, której znakiem rozpoznawczym są potrawy takie jak paella, gazpacho, tortilla espanola czy też churros. W Hiszpanii nie brak niezwykłej architektury. Pałac Alhambra (Grenada), projekty Gaudiego (Barcelona) czy forteca La Alcazaba (Malaga) to tylko nieliczne przykłady budowli, jakimi może pochwalić się opisywany kraj.

Romantyczna Francja

Francja to państwo wręcz kultowe. Przez wiele wieków była ona symbolem elegancji, jednocześnie pełniąc rolę swego rodzaju centrum kulturalnego Europy, a później nawet całego świata. Znajdziemy tu perły kultury, sztuki oraz nauki, które zaskoczą i uwiodą nawet wyjątkowo wymagających turystów. Naturalnie najważniejszą budowlą kraju jest Wieża Eiffla, niemniej jednak na uwagę zasługuje również południowa część Francji, w tym miasta takie jak Nicea, Cannes, Marsylia czy St. Tropez. Warto dodać, iż wakacje we Francji z pewnością docenią miłośnicy kulinariów, gdyż każdy z regionów cechują odmienne smaki i aromaty.

Gorąca Malta

Wiekowe świątynie, skalne klify, malownicze zatoczki i oczywiście ogromna ilość słońca – oto znaki charakterystyczne Malty. To prawdziwy raj dla miłośników wypoczynku na plaży i amatorów sportów wodnych, a to ze względu na krystalicznie czystą wodę i czerwono – złote plaże. Na Malcie nie brak zarówno modnych, nocnych klubów, przytulnych kafejek i winiarni, jak i pereł architektury pamiętających zamierzchłe czasy. Co ciekawe stolica wyspy, Valletta, znajduje się nawet na światowej liście UNESCO. Przyczyniły się do tego liczne dzieła barokowej architektury. Dodatkowo z miasta rozciąga się widok na Wielki Port, uchodzący za najpiękniejszy spośród wszystkich portów na Morzu Śródziemnym.

Boski Cypr

Według greckich mitów to właśnie Cypr jest miejscem narodzin Afrodyty, bogini miłości i piękna. Nie ma w tym jednak nic dziwnego, zwłaszcza biorąc pod uwagę tutejsze krajobrazy obfitujące w urocze plaże i rozległe doliny. Jednak malownicze widoki nie są jedynym, czym może pochwalić się wyspa. Turyści odwiedzający to miejsce kochają je również ze względu na przepyszną kuchnię, bogatą historię oraz szalone imprezy do białego rana. Znajdziemy tu zarówno zabytki pochodzące z czasów starożytnych, jak i nowoczesną infrastrukturę. Będąc na Cyprze koniecznie spróbuj lokalnej kuchni słynącej z różnorodnych meze oraz - jedynej w swoim rodzaju - kawy po cypryjsku.



Wszystkie te kraje możesz zwiedzić na wycieczce z Biurem Podróży ITAKA.

Materiał Partnera