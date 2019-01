Jak wybrać zlewozmywak do kuchni?

Zlew to nieodłączny element każdej kuchni. Może spełniać nie tylko praktyczną rolę - odpowiednio dobrany będzie również estetyczną dekoracją. Dzisiejszy standard to lekkie, stalowe lub granitowe zlewy - ciężkie i żeliwne odeszły już dawno do historii. Nowoczesne technologie produkcji i szeroki wybór wśród różnorodnych producentów sprawiają, że nie ma ograniczeń w wyborze. Warto jednak przemyśleć co jest dla ciebie najbardziej istotne i jaką masz kuchnię. Musisz oszczędzać miejsce i szukać jednokomorowego, funkcjonalnego zlewu, czy rozglądać się za dwukomorowym, granitowym dziełem sztuki? Żeby dokonać ostatecznego wyboru, najlepiej zapoznaj się najpierw z popularnymi rozwiązaniami. Jaki zlewozmywak wybrać?

Zlewozmywak jednokomorowy do małej kuchni

Kuchnia powinna spełniać przede wszystkim swoje podstawowe funkcje. Jedną z nich jest możliwość swobodnego wymycia w zlewie dużego garnka lub patelni. Jeżeli mieszkasz samotnie albo po prostu posiadasz chociaż niewielką zmywarkę - do tego celu wystarczy zlewozmywak jednokomorowy. Jest w zupełności wystarczający do wykonywania podstawowych czynności w kuchni.

Przed zakupem musisz rozważyć ważny aspekt - jaki rodzaj zmywaka będzie ci najbardziej odpowiadał albo jaki wymusza umeblowanie małej kuchni. Do wyboru możliwe są nakładane na szafkę, wpuszczane w blat kuchenny oraz podwieszane pod blat kuchenny. Zlewozmywak jednokomorowy nakładany wymaga szafki bez blatu, na którą zostanie on nałożony (wymiar szafki będącej podbudową powinien wynosić około 80 centymetrów). Ten rodzaj sprzętu znakomicie sprawdza się w ciasnych, niedużych pomieszczeniach. Bardzo ważne jest, żeby pamiętać o spasowaniu szafki i blatu, aby montaż nie okazał się niemożliwy do wykonania. Jeżeli posiadasz już szafkę, najpierw zmierz ją dokładnie w domu, a dopiero później udaj się do sklepu po nowy zlewozmywak. Jeżeli kupujesz go od razu z szafką - nawet po znalezieniu odpowiedniego kompletu, jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, lepiej zapytaj kogoś z obsługi sklepu czy znalezione produkty będą do siebie pasowały - na pewno pracownik chętnie udzieli Ci pomocy.

Drugim rodzajem jest zlewozmywak wkładany - nakłada się go od góry, na wyciętą wcześniej odpowiednią część blatu. To najpopularniejszy obecnie typ, z którego korzysta większość ludzi, niezależnie od metrażu kuchni.

Trzeci i ostatni opisywany rodzaj, to zlewozmywak podbudowany (inaczej mówiąc podwieszany). Jest on montowany od dołu w wyciętym fragmencie blatu w taki sposób, aby tworzył jednolitą powierzchnię razem z blatem. Takie rozwiązanie oferuje użytkownikowi dodatkowe możliwości aranżacyjne - w razie chęci rozbudowania wyposażenia o kolejne komory istnieje taka możliwość, bez konieczności zmiany obecnego kranu. W ten prosty sposób w dowolnym momencie domownik może uznać, że jednokomorowy zlew jest za mały i rozbudować go o kolejną komorę. Wybierając drugi lub trzeci typ, w prosty sposób możesz dopasować do swojej kuchni zlewozmywak jednokomorowy okrągły, prostokątny, narożny, albo trapezowy - ograniczeniem jest jedynie ilość możliwego do wycięcia miejsca na blacie.

Po określeniu rodzaju i kształtu zlewu do kuchni oraz własnych potrzeb, kluczowym wyborem jest materiał, z którego będzie on wykonany. Zlewozmywak jednokomorowy stalowy to najczęstszy wybór większości klientów. Nie jest to jednak bardzo precyzyjna informacja, ponieważ ten rodzaj dzieli się jeszcze na kilka podgatunków - zlewy ze stali szlachetnej, nierdzewnej i emaliowanej. Ostatni przykład to relikt minionych czasów, choć nadal jest stosunkowo często wykorzystywany ze względu łatwość w czyszczeniu i niewidoczne zacieki, a przede wszystkim niską cenę - należy jednak uważać, aby nie stosować do niego środków czyszczących o odczynie kwaśnym (po czasie zmatowieje) i starać się o jak najmniejszą liczbę uszkodzeń mechanicznych, dzięki czemu długo zachowa swoje wyjątkowe właściwości, które zawdzięcza emalii. Stal nierdzewna również charakteryzuje się dużą popularnością ze względu na przystępność cenową. Najchętniej kupowane są wersje z matową powierzchnią, która pomaga ukryć ewentualne zacieki czy zarysowania.

Funkcjonalny zlewozmywak dwukomorowy

Jeżeli wprowadzasz się do nowego mieszkania i nie będziesz jedynym domownikiem, albo po prostu nie zamierzasz korzystać ze zmywarki - zlewozmywak dwukomorowy nakładany będzie idealnym wyborem dla Ciebie. Druga komora zapewnia wygodę podczas korzystania i sprawia, że staje się on jeszcze bardziej funkcjonalnym elementem kuchni - jest to wręcz niezbędne do codziennego ręcznego zmywania. Zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem to kolejny krok ku funkcjonalności i większej wygodzie, który sprawdzi się w przestronnej kuchni. Korzystanie z ociekacza może niestety powodować pozostające na jego powierzchni nieestetyczne zacieki, jednak jest to zależne od zastosowanego materiału. Warto przemyśleć, czy od stalowego nie będzie lepszym rozwiązaniem zlewozmywak dwukomorowy granitowy. Odpowiednio dobrany model wpasuje się nawet do niewielkiej kuchni i zawsze będzie się prezentował znakomicie, dzięki swoim wyjątkowym właściwościom, które nie pozwalają na powstawanie zacieków. Takie rozwiązanie jest szczególnie korzystne dla osób, których salon łączy się z aneksem kuchennym i zależy im na reprezentacyjnym wyglądzie pomieszczenia. Zlewozmywaki granitowe znajdziesz w ofercie sklepu internetowego Castorama.

