Santander Consumer Bank – bank odpowiedzialny społecznie

Jedną z cech, które wyróżniają najlepsze, współczesne firmy jest ich działalność w zakresie odpowiedzialności społecznej. Obecnie odważne i innowacyjne instytucje oprócz nowych dróg rozwoju, angażują się w różne dodatkowe aktywności. Do tego grona należy Santander Consumer Bank, który angażuje Polaków do aktywności fizycznej. Czym jeszcze zajmuje się firma? Sprawdzamy.

Santander Consumer Bank – sport to zdrowie

W reklamach Santander Consumer Banku od dłuższego czasu pojawia się Justyna Kowalczyk. Mistrzyni jest uosobieniem wszystkiego tego, co charakteryzuje społeczną działalność banku. Włącza się on w liczne inicjatywy, których celem jest promocja zdrowego stylu życia wśród Polaków. A sport jest najlepszą drogą do utrzymania właściwej kondycji nie tylko fizycznej, ale i psychicznej. Kowalczyk stała się symbolem siły woli i samozaparcia – dwóch kluczy do prawdziwego sukcesu. Dlatego właśnie Santander Consumer Bank stał się jej dumnym sponsorem.

To nie wszystko. Instytucja finansowa, w ramach Akademii Zdrowia Santander Consumer Banku, angażuje się w organizację bezpłatnych treningów Nordic Walking, które w 2018 roku odbywały się w ponad 150 miejscowościach w różnych częściach Polski. Pomagała także w organizacji Pucharów Polski i Regionalnych Nordic Walking. A wszystko po to, by promować zdrowy tryb życia i, tym samym, przyczyniać się do zmian na lepsze.

Takich sportowych inicjatyw jest więcej. Santander Consumer Bank od kwietnia 2018 roku jest również sponsorem głównym parkrun Polska, czyli cyklicznych i bezpłatnych biegów na dystansie 5 km z pomiarem czasu, które są organizowane w każdą sobotę o godz. 9.00 rano w ponad 60 lokalizacjach w Polsce. Biegi przeznaczone są dla wszystkich fanów wyzwań – nie tylko dla zaawansowanych biegaczy i zawodowców.

Santander Consumer Bank – pomaga innym

Sport to nie jedyne pole zainteresowań banku. Instytucja aktywnie działa też w innych przestrzeniach społecznej działalności – jest zaangażowana m.in. w promowanie idei podpisywania oświadczeń woli, czym przyczynia się do wspierania polskiej transplantologii. Oświadczenie woli to dokument, w którym dana osoba wyraża chęć oddania po śmierci swoich narządów do ewentualnego przeszczepu. To bardzo istotna kwestia – szansy na drugie życie wciąż jest zbyt mało, a chorzy czekają w ogromnych kolejkach, często bez większych szans na sukces. Bank jest sponsorem głównym Biegu po Nowe Życie, odbywającego się wiosną w Wiśle oraz jesienią w Warszawie, a specjalne stoisko promujące składanie oświadczeń odwiedziło, m.in. dzięki wsparciu Santander Consumer Banku, kilkanaście wydarzeń sportowych w całym kraju. Co najważniejsze w minionym roku udało się zebrać podpisanych 100 000 oświadczeń woli ze zgodą na przeszczep.

