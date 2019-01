Jak urządzić mieszkanie pod wynajem długoterminowy?

Rynek mieszkaniowy od lat cieszy się niesłabnącym powodzeniem: nie tylko dlatego, że ludzie stale poszukują pierwszych, lub zupełnie nowych, “gniazdek”, ale również dlatego, że kuszącą opcją staje się inwestowanie w nieruchomości. Zakup mieszkań pod wynajem długoterminowy nikogo nie dziwi i popularyzuje się już nie tylko w dużych miastach. Co wziąć pod uwagę przy zakupie i urządzaniu mieszkania pod wynajem?

Jakość wykończenia

Wiele osób, które decyduje się na zakup mieszkania przeznaczonego na wynajem, popełnia popularny błąd wykończenia jak najtańszym kosztem. O ile w przypadku wynajmu krótkoterminowego, lub braku powiązania wynajmu z dłuższą inwestycją, taka decyzja może wydać się zrozumiała, o tyle przy wynajmie długoterminowym, z którym wiążemy nadzieje inwestycyjne, wybór najtańszych materiałów może odbić się na nabywcach rykoszetem.

Najtańsze podłogi mogą okazać się nieodporne na zarysowania, a ściany, pomalowane zwykłą farbą, mogą szybciej się brudzić. W efekcie, remont mieszkania będzie musiał być przeprowadzany regularnie i szybciej, niż było to zakładane.

Warto postawić na rozwiązania, które w łatwy sposób można odświeżać i kontrolować: na przykład wykorzystanie farby ceramicznej, lateksowej czy ochronnej pozwoli na utrzymanie w czystości nawet białej ściany, dzięki możliwości czyszczenia jej wilgotną gąbką, bez zbędnych zacieków.

Wyposażenie pomieszczeń

Kwestią, którą również należy wziąć pod uwagę, jest umeblowanie mieszkania. Za podstawę uchodzi zapewnienie odpowiedniego wyposażenia części kuchennej i łazienki. Pozostałe pomieszczenia dobrze umeblować w podstawowe, solidne meble dobrej jakości, które posłużą na lata i sprawią, że mieszkanie będzie nie tylko funkcjonalne, ale i przytulne. W dobrym tonie jest także pozostawienie lokatorom artykułów użytku codziennego, takich jak czajnik, suszarka na ubrania, odkurzacz czy zmywarka, które być może nie wpłyną w znaczącym stopniu na cenę mieszkania, ale podniosą standard życia i satysfakcję mieszkańców.

Przeznaczenie mieszkania

Na urządzenie mieszkania wpływ będzie miało także jego przeznaczenie. Jeżeli planujesz wynajmować lokal studentom, możesz pomyśleć o maksymalnej funkcjonalności, użyteczności przy podziale pomieszczeń i zapewnieniu miejsc do spokojnej nauki. Jeżeli mieszkanie zlokalizowane jest w pobliżu siedzib korporacji, i planujesz wynajem parom, zadbaj o wygodną część sypialnianą i miejsce do relaksu. Jeśli Twoje mieszkanie znajduje się w dzielnicy uchodzącej za bogatą, być może zechcesz pomyśleć o wykorzystaniu designerskich form do wykończenia Twojego mieszkania - jednocześnie wpływających na cenę jego wynajmu.

Oczywiście, warto zadbać także o inne aspekty przy urządzaniu mieszkania pod wynajem długoterminowy: sprawdzenie instalacji i stanu technicznego lokalu przed zaproszeniem pierwszych najemców to warunek konieczny, by zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom i spokój ducha sobie jako właścicielowi. Zadbanie o estetykę i jakość wykończenia mieszkania sprawi, że szanse na znalezienie idealnego najemcy wzrosną.

