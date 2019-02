Jakie bikini wybrać?

Dane statystyczne nieubłaganie pokazują, że ponad 70% kobiet nie jest zadowolonych ze swojej sylwetki. Wartość ta wzrasta wraz z wiekiem. Przedstawicielki płci pięknej po 50 roku życia nie kryją, że chciałyby wyglądać inaczej, ale zmiany zachodzące w organizmie, pomimo starań – diety i aktywności fizycznej, nie pozwalają im zachować wymarzonej sylwetki. Z pomocą przychodzi… Moda! To właśnie rozmaite fasony ubrań dają możliwość optycznego wymodelowania figury, podkreślenia jej plusów i zatuszowania niedoskonałości. Problem pojawia się jednak wówczas, gdy stylizacja jest skąpa i odsłania rozmaite partie ciała – również te newralgiczne. Tym, czego kobiety unikają najczęściej jest bikini. Tymczasem okazuje się, że nie taki diabeł straszny jak go malują. Wystarczy odpowiednio dopasować rozmiar, fason oraz wzornictwo, aby skutecznie zamaskować minusy sylwetki i poczuć się atrakcyjnie.



Okolice brzucha newralgicznym punktem sylwetki nie tylko w przypadku rozmiarów plus size



Rozgrzana słońcem plaża i powiew morskiej bryzy to dla wielu kobiet idealny pomysł na spędzenie wakacji. Tym, co skutecznie psuje humor i wpędza przedstawicielki płci pięknej w kompleksy są zbędne centymetry w okolicach brzucha i ud. To właśnie tutaj najbardziej odkłada się tkanka tłuszczowa, tworząc nieestetyczne fałdki. Burze hormonalne zachodzące w kobiecym organizmie w zasadzie na każdym etapie życia, zaburzenia metaboliczne, ciąża, a nawet tak prozaiczne przyczyny jak stresujący tryb życia i zbyt mała ilość odpoczynku mogą negatywnie wpływać na sylwetkę. Nie sprzyja jej także siedzący tryb życia, wymuszany przez warunki pracy. Chcąc ukryć niechciane centymetry na brzuchu, miłośniczki mody chętnie sięgają po jednoczęściowe kostiumy kąpielowe. Nie zapominaj jednak, że te wcale nie maskują problemu, a czasami wręcz go potęgują. Z tego względu w wielu przypadkach lepszym rozwiązaniem jest bikini. Dwuczęściowy strój jest wygodny i pozwala osiągnąć piękną opaleniznę. Co ważne, sprawdza się nie tylko w nadmorskim kurorcie, ale również podczas zajęć na pływalni czy w czasie relaksu w ośrodkach Spa. Dopasowując odpowiedni krój jego górnej i dolnej części, możesz więc wykreować ciekawy look i poczuć się jak gwiazda filmowa na gorących plażach Saint-Tropez.



Bikini dla kobiet posiadających figurę typu jabłko



Typ sylwetki – to właśnie on jest kluczowym aspektem w tworzeniu perfekcyjnej stylizacji, również tej plażowej. Wbrew pozorom, odstający brzuch nie jest jedynie charakterystyczny dla figury jabłka. Często pojawia się także w przypadku prostokątnej, chłopięcej budowy ciała. Borykają się z nim także kobiety posiadające na pozór tylko bezproblemową sylwetkę klepsydry. Każdy z powyższych rodzajów figury wymaga więc bikini o innym kroju. Nie bez znaczenia pozostaje kolorystyka oraz desenie i aplikacje. Jeżeli więc zarys Twojego ciała przypomina jabłko, doskonałym wyborem jest dla Ciebie góra od bikini wiązana wokół szyi. Powinnaś przyjrzeć się stanikom z trójkątnymi miseczkami. Tworzące się między nimi wycięcie w kształcie litery V wysmukla optycznie figurę. Pamiętaj, aby wybierać modele z fiszbinami lub silikonowymi paskami od wewnątrz. W ten sposób świetnie podtrzymasz i zarysujesz linię biustu. Nie zapominaj również o odpowiednio dopasowanych figach. Dobrze sprawdzą się warianty z wysokim stanem, które ujarzmią figurę i pozwolą wymodelować linię talii. Możesz śmiało wybierać mocno zabudowany dół od bikini, ponieważ atutem Twojej sylwetki są zgrabne nogi oraz płaskie pośladki. Zrezygnuj natomiast z biodrówek oraz stringów. Zarówno pierwsze, jak i drugie mogą zbyt mocno wżynać się w ciało, powodując nieestetyczny efekt. Wybierając bikini, przyjrzyj się kolorom. Dobrze sprawdzą się ciemne, stonowane odcienie z czernią oraz granatem w rolach głównych. Możesz również pokusić się o desenie. Ważne jest jedynie, aby przebiegały w linii pionowej. Dzięki temu nie będą wizualnie dodawać kilogramów. Zrezygnuj natomiast z błyszczących materiałów, które załamując promienie słońca zaburzą proporcje Twojej figury.



Jakie bikini dla klepsydry?



Możesz pochwalić się sylwetką klepsydry? Wiele kobiet stwierdzi więc, że jesteś szczęściarą! Warto jednak zaznaczyć, że okolice brzucha i ud mogą być newralgicznym punktem Twojej figury. Nie zmienia to jednak faktu, że posiadasz dość szeroki wybór kostiumów kąpielowych. Możesz sięgnąć po te jednoczęściowe, albo przyjrzeć się modnemu w ostatnich latach tankini. Dla Ciebie są także stworzone rozmaite warianty bikini. W charakterze jego górnej części strzałem w dziesiątkę są klasyczne staniki na cienkich ramiączkach. Możesz też pokusić się o bikini bandeau. Wybierając figi, możesz śmiało przyjrzeć się biodrówkom. Pamiętaj, że idealną opcją są modele z mocno wyciętymi nogawkami, które wyszczuplą i wydłużą optycznie nogi. Bardziej odważne przedstawicielki płci pięknej mogą pokusić się o stringi. Warto jednak skrupulatnie dopasować rozmiar bikini. Zbyt obszerne może zsuwać się z ciała, za ciasne z kolei będzie wpijać się, podkreślając niechciane centymetry. Nie zapominaj również o tym, że klepsydry prezentują się najlepiej w bikini, którego obie części są uszyte z tego samego materiału – jednobarwnego lub dekorowanego printem. W ten sposób proporcje sylwetki nie zostają zaburzone, a Ty możesz poczuć się niczym Brigitte Bardot nad brzegiem morza w Cannes.



Bikini dopasowane do chłopięcej sylwetki



Brak talii, a czasami także odstający brzuch są czasami również bolączką kobiet posiadających chłopięcą budowę ciała. Jeżeli więc posiadasz prostokątną sylwetkę, powinnaś zwrócić szczególną uwagę na staniki. Zdecydowanie najlepszym modelem są dla Ciebie warianty na szerokich ramiączkach oraz modele wiązane na szyi. Zarówno pierwsze, jak i drugie znakomicie odciągają uwagę od szerokich, dość muskularnych ramion. Zrezygnuj natomiast z cienkich ramiączek oraz bikini bandeau. Wybieraj klasyczne, mocno wycięte figi, które pomogą Ci wysmuklić nogi oraz zarysować linię talii. Świetnym pomysłem są zarówno proste modele, jak i te zdobione frędzlami, falbanami czy wiązaniami. Aplikacje sprawiają bowiem, że stylizacja nabiera kobiecego, czasem wręcz nieco romantycznego charakteru. Niewskazane są z kolei dla Ciebie modele z podwyższonym stanem oraz szorty dodające optycznie centymetrów w okolicach bioder i brzucha. Kobiety posiadające chłopięcą sylwetkę powinny też zwracać uwagę na kolory bikini. Posiadasz dość duży biust? Możesz więc postawić na ciemny stanik i jasne figi. Dla małego biustu optymalna będzie z kolei góra od bikini w jasnych odcieniach, które sprawią, że wyda się pełniejszy. Możesz także postawić na delikatne wzory, które nadadzą Twojej plażowej garderobie indywidualny szlif.



Kolorowo i wzorzyście, czyli kilka słów o deseniach



Wybierając ubrania, bez względu na to, czy mają uzupełnić codzienny outfit, czy będą towarzyszyć Ci na basenie lub nad morzem, chętnie wybierasz warianty dekorowane deseniami? Doskonale! To najlepszy sposób na to, aby zaakcentować swój indywidualny styl. Bikini zaskakuje różnorodnością nadruków. Romantyczne dusze chętnie sięgają po zawsze modne kwiatowe wzory. Mogą to być palmowe liście nawiązujące do upalnych tropików, delikatne bukiety czy wyraziste pąki – w tej kwestii wybór należy wyłącznie do Ciebie. Dobrym pomysłem są także groszki nawiązujące do kobiecych stylizacji z lat 50. i 60. XX wieku. Jeżeli zaś lubisz orientalne klimaty, strzałem w dziesiątkę będą wyraziste i bardzo kolorowe motywy etniczne. Miłośniczki ponadczasowych trendów nie przejdą zaś obojętnie obok pasków i prążków. Te w odcieniach biało-granatowych i biało-czarnych są znakomitym sposobem na to, aby wykreować oryginalny look z marynarskim zacięciem – idealny na wczasy w nadmorskiej miejscowości. Dobrym rozwiązaniem mogą okazać się krata oraz szachownica, a także geometryczne wzory, które od lat pomagają wizualnie modelować sylwetkę. Jeżeli zaś preferujesz bardziej zachowawczą prezencję, nie musisz sięgać jedynie po jednokolorowe kostiumy kąpielowe. Dobrym pomysłem jest dla Ciebie bikini wykończone cienką lamówką w kontrastującym kolorze – stonowane, nieszablonowe i jednocześnie bardzo eleganckie.



Bogactwo fasonów oraz niezliczona ilość kolorów i deseni – to wszystko sprawia, że kobiety, chcące ukryć wystający brzuch nie muszą rezygnować z bikini. Nie muszą także pielęgnować swoich kompleksów. W końcu nie istnieje sylwetka idealna. Istnieje zaś moda, której głównym zadaniem jest dodawanie przedstawicielkom płci pięknej pewności siebie i utwierdzanie ich w przekonaniu, że każda z nich może wyglądać atrakcyjnie.

Materiał Partnera