Zdrowa skóra i minimalizm kosmetyczny

Zdrowa dobrze nawilżona skóra to najlepsza wizytówka kobiety. Postęp cywilizacyjny i wszechobecna chemia w naszym otoczeniu sprawiły, że zdrowa niegdyś skóra pod wpływem szkodliwych czynników buntuje się i staje się podrażniona, piekąca i przysparza wielu zmartwień. Jak wspomóc naszą skórę skoro żadne stosowane dotychczas preparaty nie działają?



Zdrowa skóra to taka, która nie potrzebuje wielu zabiegów, żeby wyglądać ładnie. Dobrze nawilżona i napięta stanowi ozdobę samą w sobie. Zdrowej, pełnej blasku skórze służy minimalizm kosmetyczny. Taka skóra nie potrzebuje żadnych „upiekszaczy” ciężkiego makijażu i specjalnych zabiegów. Jak uzyskać taki efekt bez pomocy kosmetyczki i wizażystki?



Dieta i jej wpływ na skórę



Marzysz o pięknej skórze, która wygląda zawsze dobrze niezależnie od tego, czy zrobiłaś już makijaż, czy też może dopiero wstałaś. Wiele osób bagatelizuje fakt, że dieta ma ogromne znaczenie zarówno na nasze zdrowie, jak i wygląd. To właśnie na skórze uwidoczniają się wszystkie niezdrowe nawyki żywieniowe oraz niehigieniczny tryb życia. Stres, używki i brak snu przyczyniają się do szybszego starzenia organizmu i złej kondycji skóry. Skóra jest naszym największym organem, to właśnie ona jest odpowiedzialna za ochronę naszych wewnętrznych narządów. Aby dobrze spełniała, swoją funkcję powinna, być zdrowa.



Skóra uczestniczy także w termoregulacji i jest naszym narządem zmysłu. Dobra kondycja skóry to dobrze funkcjonujący organizm. Właściwa dobrze zbilansowana dieta, bogata w świeże produkty, owoce, warzywa, wartościowe kwasy w tłuszczach olejowych, świeże ryby i owoce morza oraz odpowiednia ilość wypijanych płynów (w tym wody) korzystnie wpłyną na kondycję całego organizmu. Wartościowe posiłki dostarczą, skórze cennych witamin i składników mineralnych a prawidłowe nawodnienie organizmu nawilży, skórę od środka.



Skóra i chemia zawarta w kosmetykach



Zdrowa skóra nie potrzebuje wielu zabiegów, aby wyglądać korzystnie. Delikatny makijaż podkreśli, jej blask a makijaż oczu nada, wyrazistości spojrzeniu. Do pielęgnacji najlepiej używać wypróbowane preparaty z jak najbardziej naturalnym składem i w niewielkich ilościach. Minimalizm kosmetyczny sprawdzi się u każdego. Zbyt duża ilość kosmetyków podwyższa ryzyko wystąpienia uczulenia. Gromadzenie i używanie dużej ilości kosmetyków oraz ich niewłaściwe przechowywanie może doprowadzić do problemów dermatologicznych i alergii.



Pełnowartościowa dieta dostarczy skórze wszystkie niezbędne składniki (witaminy, minerały itp.), które zostaną odpowiednio wykorzystane przez naszą skórę. Nakładanie zbyt wielu kosmetyków „nafaszerowanych” szkodliwymi dla skóry i organizmu ulepszaczami i konserwantami przyniesie odwrotny od zamierzonego skutek. Chemiczne ulepszacze i syntetyczne składniki mogą podrażnić i przesuszyć delikatną skórę, która w efekcie będzie sucha i ściągnięta lub zacznie się przetłuszczać. Minimalizm kosmetyczny to także oszczędność czasu i pieniędzy. Zdrowa zróżnicowana dieta, aktywny wypoczynek i higieniczny tryb życia w krótkim czasie wpłyną korzystnie na kondycję skóry i przyczynią się do lepszego funkcjonowania całego organizmu.

