Prawidłowe badanie alkomatem

Zgodnie z art. 178a § 1 kk, kto prowadzi pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości, podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do 2 lat. Za jazdę po pijanemu sąd orzeka także zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 do nawet 15 lat, a także obowiązek uiszczenia świadczenia pieniężnego w wysokości od 5 tys. do 60 tys. złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej. Stan nietrzeźwości u kierowcy mamy do czynienia wtedy wtedy, gdy stężenie alkoholu w jego krwi przekracza 0,5 promila.

Jazda po alkoholu stanowi wykroczenie z art. 87 kw, za które grozi kara grzywny lub aresztu (od 5 do 30 dni) oraz zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Stan po użyciu alkoholu zachodzi wtedy, gdy stężenie alkoholu we krwi kierowcy wynosi od 0,2 do 0,5 promila.

W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że kierowca znajduje się pod wpływem alkoholu, policjant przeprowadzi badanie alkomatem. Aby wynik badania alkomatem można było uznać za dowód w sprawie o jazdę po alkoholu, alkomat musi być przede wszystkim w pełni sprawny. Sprawność alkomatu potwierdza tzw. świadectwo legalizacji, które ważne jest przez okres 6 miesięcy i wydawane jest po przeprowadzeniu kontrolnych badań technicznych urządzenia.

Badania alkomatem policjant musi przeprowadzić z użyciem jednorazowego ustnika. Opakowanie z ustnikiem powinno być fabrycznie zamknięte i otwarte przy osobie badanej. Badanie alkomatem bez ustnika jest jednym z błędów, jakie policjant może popełnić podczas kontroli trzeźwości.

Zgodnie z § 4 zarządzenia nr 496 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, badania urządzeniami elektronicznymi nie należy przeprowadzać przed upływem 15 minut od chwili zakończenia spożywania alkoholu lub palenia tytoniu przez badanego. Oznacza to, że w przypadku palenia papierosów (tradycyjnych lub elektronicznych) albo zjedzenia np. czekoladek z alkoholem przed jazdą należy uprzedzić o tym funkcjonariusza Policji.

Jeżeli wynik badania policyjnym alkomatem wskazuje na to, że badana osoba znajduje się co najmniej w stanie po użyciu alkoholu (czyli jeśli ma więcej niż 0,2 promila alkoholu), to policjant ma obowiązek spisania protokołu z badania. Sporządzenie protokołu jest obligatoryjne także w poniższych sytuacjach:

• kierujący pojazdem uczestniczył w wypadku drogowym, w którym jest zabity lub ranny; • istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa przez badanego; • wynik wskazuje, że badana osoba jest wprawdzie trzeźwa, ale w danej sprawie będzie prowadzone dalsze postępowanie; • żąda tego osoba badana (o prawie do zażądania sporządzenia protokołu należy taką osobę pouczyć).

Jeżeli badanie alkomatem nie zostało przeprowadzone prawidłowo, to uzyskany wynik może nie być wiarygodny. Zgodnie z art. 5 § 2 kpk, wszelkie wątpliwości, których nie da się usunąć, sąd rozstrzyga na korzyść oskarżonego. Jeżeli wynik badania alkomatem wzbudza wątpliwości, to możliwe jest wydanie przez sąd wyroku uniewinniającego.

