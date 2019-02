Wakacje w Turcji

Nie można pominąć Turcji w swoich planach na wakacje last minute 2019. Niewiarygodnie barwne i bogate kulturowo Niesamowicie barwne państwo, z bogatą kulturą i historią, kusi ogromem zabytków, doskonałymi hotelami i kilometrami pięknych plaż. Tylko w Turcji można zobaczyć takie niepowtarzalne cuda natury jak śnieżnobiałe tarasy Pammukale, księżycowe miasto Kapadocja, malownicze górskie wąwozy i wodospady opadające wprost do morza. Wakacje last minute w Turcji można też poświęcić na poznawanie historii kraju, zwiedzając starożytne grobowce, potężne zamki i twierdze obronne. W Turcji odnajdą się też miłośnicy spokojnego wypoczynku – nie od dziś wiadomo, że najlepsze ceny na wakacje all inclusive i last minute oferuje właśnie ten kraj. Wakacje w Turcji można spędzić w doskonałym, pięciogwiazdkowym hotelu położonym przy piaszczystej plaży. Dorośli będą mogli korzystać z rozległych basenów, zając animacyjnych i sportowych oraz luksusowego pakietu all inclusive, a ich dzieci w tym czasie będą szaleć w aquaparkach czy miniklubach. Najlepsze hotele pięciogwiazdkowe o najwyższym światowym standardzie świadczonych usług, idealne na niezapomniane wakacje all inclusive, znajdują się w miejscowościach położonych na Riwierze Tureckiej – w Larze i w Belek, kilkanaście kilometrów od głównego lotniska w Antalyi.

Wakacje w Turcji spodobają się każdemu, niezależnie od jego oczekiwań i budżetu. Last minute w Turcji można zarezerwować przez cały rok – teraz nawet w sezonie zimowym! W okresie ferii zimowych można wybrać się z rodziną na wakacje all inclusive do jednego z wielu niedrogich hoteli, które oferują najmłodszym różnorodne baseny, zjeżdżalnie, zajęcia animacyjne. Miłośnicy aktywnego spędzania czasu mogą zdecydować się na uprawianie sportów wodnych czy na jedną z wielu ciekawych wycieczek objazdowych po Turcji. To także idealne miejsce na podróże poślubne – położone w rozległych ogrodach hotele all inclusive pozwalają na kameralne świętowanie tego wspaniałego czasu. Polecamy także wakacje w Turcji dla wszystkich tych, którzy uwielbiają szaleństwo zakupowe. Turcja pełna jest kolorowych bazarów i sklepów, gdzie można kupić wszystko. Pachnące przyprawy, ręcznie robione przedmioty ze skóry, ceramika, przepyszne słodycze i aromatyczne herbaty, a także odzież i obuwie w bardzo atrakcyjnych cenach – to wszystko przywożą turyści, którzy wybrali wakacje last minute w Turcji.

Wakacje w Turcji to świetne miejsce także dla tych, którzy pierwszy raz wyjeżdżają za granicę. Do wyboru jest kusząca rozległymi plażami Riwiera Turecka, oferująca długi, upalny sezon i setki hoteli do wyboru oraz Turcja Egejska z łagodniejszym klimatem, pełna malowniczych, porośniętych roślinnością wzgórz. Krótki czas przelotu do Turcji – około 3 godzin – sprawia, że to idealne miejsce na wakacje all inclusive dla rodzin z małymi dziećmi i wszystkich tych, którzy nie lubią spędzać długiego czasu w samolocie. Wybierając wakacje last minute w Turcji trzeba koniecznie sprawdzić ważność swojego paszportu z uwagi na przepisy wjazdowe.

Materiał Partnera