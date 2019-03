Luksusowe biuro w Warszawie? Sprawdź, dlaczego warto zdecydować się na nowoczesną przestrzeń

Każda firma potrzebuje siedziby. Bez niej nie mogłaby funkcjonować. Prestiżowy adres wzbudza zaufanie, może pomóc przedsiębiorcy w rozwoju działalności oraz pozyskaniu zarówno kontrahentów, jak i klientów. Adres to jednak nie jedyny czynnik, który należy wziąć pod uwagę, wybierając lokal w nowoczesnym biurowcu.

Dlaczego warto wynająć biuro?

Szacuje się, że każdego dnia w Polsce działalność rozpoczyna około 1000 nowych firm. Co trzecia jednak upada już w pierwszym roku działalności. Wpływ na to ma wiele czynników, m.in. branża, w jakiej działa przedsiębiorca, atrakcyjność przygotowanej przez niego oferty i liczba kontrahentów. Aby pozyskać klientów, niezbędne jest wzbudzenie w nich zaufania i chęci skorzystania z produktu lub usługi. Prestiżowy adres może w tym skutecznie pomóc. Firmy zlokalizowane w eleganckich, nowoczesnych budynkach o podwyższonym standardzie uchodzą za bardziej wiarygodne i są postrzegane jako dynamiczne.

Nie wszystkim właścicielom nowych firm opłaca się budować własne obiekty. Większość przedsiębiorców albo rejestruje firmę pod adresem zamieszkania, albo wynajmuje przestrzeń biurową. Drugie rozwiązanie ma wiele zalet, a wśród najważniejszych można wyróżnić:

D ostęp do licznych udogodnień . Nowoczesne kompleksy biurowe są wyposażone m.in. w sale konferencyjne i zaplecza socjalne . W zależności od biurowca, najemcy mogą też korzystać z przestrzeni wspólnych, np.: parkingu, stołówki czy pokoju do aktywnego wypoczynku.

M ożliwość obniżenia kosztów utrzymania biura . Zarządcy kompleksów biurowych mają większe możliwości negocjowania cen z dostawcami mediów , co korzystnie przekłada się na wysokość czynszu i w skali roku generuje oszczędności na wysokim poziomie.

Brak konieczności dbania o przestrzeń i bezpieczeństwo. Przedsiębiorcy nie interesują remonty czy usuwanie usterek – wszystko to otrzymuje w ramach ustalonej ceny. Nowoczesne biurowce są też wyposażone w monitoring i kontrolę dostępu, co pozytywnie wpływa na poziom bezpieczeństwa.

Właściciele kompleksów biurowych zdają sobie również sprawę z różnorodnych potrzeb najemców. Z tego względu przedsiębiorcy często mogą skorzystać z dodatkowych usług, np. działu prawnego lub księgowego.

Jak wygląda komfortowe biuro?

Współczesne biura to znacznie więcej niż przestrzeń do pracy. Wielu przedsiębiorców w walce o najlepszych pracowników inwestuje w wygląd zajmowanych pomieszczeń. Nowoczesne biurowce są dostosowywane do oczekiwań potencjalnych najemców już na etapie ich projektowania. Większość to przeszklone budynki, które zapewniają dostęp do naturalnego światła.

W nowoczesnym biurowcu komfortowe może być zarówno kameralne, kilkuosobowe biuro, jak i przestrzeń typu open space. Wiele zależy od rozmieszczenia mebli i wykorzystania ścianek działowych, które mogą być szklane lub przybierać finezyjne formy. Znaczna część biur jest też personalizowanych, biorąc pod uwagę zarówno profil działalności firmy, jak i oczekiwania kierownictwa i pracowników (np. industrialny wystrój w biurze architektonicznym lub oryginalne wyposażenie w agencji kreatywnej).

Komfortowe biuro to taka przestrzeń, w której pracuje się dobrze, niezależnie od warunków panujących na zewnątrz i własnego nastroju. Z tego względu nowoczesne biurowce są wyposażone w klimatyzację i możliwość regulacji temperatury, a przestrzeń przeznaczona do pracy jest zróżnicowana. Pracownicy mogą wybierać wśród klasycznych biurek lub pracować na stojąco.

Gdzie znaleźć nowoczesne biura w Warszawie?

Kompleksy biurowe powstają w różnych częściach miasta. Nie wszystkie jednak cieszą się taką samą popularnością. W Warszawie, która jest aktualnie największym rynkiem biurowym w Polsce, przedsiębiorcy siedzib na swoje spółki szukają przede wszystkim w następujących dzielnicach: Śródmieście, Mokotów i Wola. To właśnie pod adresami mieszczącymi się w wymienionych dzielnicach działa najwięcej spółek. Powierzchnie biurowe do wynajęcia znaleźć można na officelist.pl/pl/warszawa/.

W ostatnich latach w Śródmieściu, na Mokotowie i Woli powstało wiele nowoczesnych kompleksów biurowych. Oznacza to, że na przedsiębiorców czeka przestrzeń biurowa, którą mogą oni zagospodarować zgodnie z własnym uznaniem. W wielu obiektach zastosowano siatkę planistyczną – klienci mogą samodzielnie zaaranżować przestrzeń. Kolejnymi powodami są bliskość centrum (w tym banków, stołecznych urzędów i restauracji) oraz dostęp do komunikacji miejskiej.

Wielu przedsiębiorców wybierając siedzibę biura, ma na uwadze także wygodę klientów. W Warszawie znaczna część obiektów biurowych jest zlokalizowanych tuż przy głównych arteriach. To powoduje, że potencjalni kontrahenci mają ułatwiony dostęp do firmy. Nie muszą jej szukać w gąszczu wąskich uliczek. Wszystko to korzystnie wpływa na wizerunek przedsiębiorstwa i otwiera przed nim nowe ścieżki rozwoju.

